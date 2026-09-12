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«Он очень умный»: Мбаппе впечатлен коучем «Реала» Жозе Моуринью

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  • 12.09.2026, 10:23
  • 1,470
«Он очень умный»: Мбаппе впечатлен коучем «Реала» Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Фото: moroccoworldnews.com

Знаменитый футболист поделился впечатлениями о главном тренере.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями о главном тренере команды Жозе Моуринью, возглавившем «сливочных» минувшим летом, сообщает «Прессбол».

«Он очень умный! Меня впечатлил его интеллект, но я не удивился. Нельзя стать Жозе Моуринью, если не будешь таким. Видно, что он знает, что делает и куда движется. Для футболистов важно видеть направление, которому нужно следовать. С ним у нас есть все необходимое, чтобы все сделать правильно. Он сказал мне: «Забивай голы» (смеется)».

Что я жду от Моуринью? Просто чтобы он выпускал меня на поле (смеется). Думаю, к остальному я смогу адаптироваться. У меня нет никаких особенных ожиданий. Достаточно того, что он будет самим собой», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

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