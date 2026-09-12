ВСУ зачищают «котел» с окруженными российскими военными возле Лимана20
- 12.09.2026, 12:34
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На фронте произошло исключительное событие.
В 2026 году на фронте в Украине произошло исключительное событие, которое разоблачило ложь военного командования страны-агрессора России перед кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.
Как пишет The Telegraph, речь идет об операции по отрезанию оккупированного «выступа» над Лиманом, в ходе которой Силам обороны, вероятно, удалось вернуть контроль над почти 200 квадратными километрами территории.
«Я думаю, что это самая важная атака года», - сказал соучредитель Хельсинкской группы по мониторингу войны Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
Эта операция, вероятно, затормозит попытки Москвы прорваться к городам так называемого «пояса крепостей», которые являются основой украинской обороны на Донбассе.
Путина выставили на посмешище
Что наиболее интересно, во время проведения украинскими военными этой операции Владимир Путин в ходе одного из публичных выступлений заявил, что армия РФ якобы контролирует город Святогорск.
«Если бы Путин был прав насчет его захвата, это стало бы важным плацдармом для реализации его цели - захватить весь Донбасс. Из Святогорска российские войска могли бы обстреливать важный маршрут снабжения в Славянск - город, который обозначает северную границу «крепостного пояса». Они также могли бы вернуться назад, чтобы завершить окружение Лимана, который Украина отчаянно удерживает после разгрома российских войск во время контрнаступления в Харьковской области в 2022 году», - пояснили в издании.
Однако оперативные оценки независимых наблюдателей на тот момент свидетельствовали об обратном: город уверенно удерживали украинские подразделения, которые продвигались вперед.
Окончательно заявление опровергли через несколько дней. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий опубликовал видео, на котором прогуливается по улицам Святогорска. Город находился в нескольких милях от линии фронта и был относительно безопасен.
«Конечно, российские подразделения и командиры подразделений понимают, что украинцы продвигаются, поскольку им приходится отдавать приказы о нанесении ударов. Но в какой-то момент реальность на местах меняется, когда информация поднимается вверх по иерархии, и высшее командование все больше отрывается от реальности на местах», - подчеркнул Кастехельми.
Силы обороны продолжают выбивать оккупантов
Издание отметило, что в настоящее время бои вокруг Лимана продолжаются. Украинские военные зачищают «котел» с окруженными российскими оккупантами после перерезания «выступа».