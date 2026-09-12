У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 8 12.09.2026, 14:27

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Заявление прозвучало сразу после того, как появилось публичное обращение президента Украины.

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите «Группы двадцати».

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Известия».

По словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.

«Работа ведется на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все идет как обычно. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос еще даже не обсуждался у нас», - заявил помощник российского диктатора.

Ушаков также подтвердил, что работа властей РФ с американской стороной продолжается.

Он добавил, что во время переговоров наблюдается «доброжелательное и конструктивное настроение».

Важно отметить, что это заявление Ушакова прозвучало сразу после того, как в СМИ появилось публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Путину.

Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита «Группы двадцати» в декабре 2026 года.

По словам Зеленского, он готов туда прилететь, если там будет российский диктатор.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», - подчеркнул президент Украины.

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