Стала известна судьба пропавшей беременной женщины в Минске

Стала известна судьба пропавшей беременной женщины в Минске35
- 11.09.2026, 12:55
- 16,360
Ее убил отец будущего ребенка.
Вчера появилась информация, что в Минске разыскивают 43-летнюю Татьяну Мартищенко. С 8 сентября женщина не появлялась дома и не выходила на связь.
О ее судьбе сообщило МВД.
Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов «Алмаза» задержали 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве 43-летней минчанки.
Мужчина признался, что состоял с погибшей в близких отношениях и знал о том, что она ждет от него ребенка. При этом сам он официально состоял в других отношениях, из-за чего между ним и жертвой регулярно возникали конфликты.
Во время очередной ссоры он несколько раз ударил женщину ножом, положил тело в дорожную сумку, вывез за город и закопал. По пути избавился от улик — окровавленной одежды и ее смартфона.
Дочь погибшей заявила об исчезновении матери в милицию спустя два дня после убийства. Подозреваемого задержали в течение суток. Свою вину он признал.