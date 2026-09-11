Стала известна судьба пропавшей беременной женщины в Минске 35 11.09.2026, 12:55

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Татьянa Мартищенко

Ее убил отец будущего ребенка.

Вчера появилась информация, что в Минске разыскивают 43-летнюю Татьяну Мартищенко. С 8 сентября женщина не появлялась дома и не выходила на связь.

О ее судьбе сообщило МВД.

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов «Алмаза» задержали 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве 43-летней минчанки.

Мужчина признался, что состоял с погибшей в близких отношениях и знал о том, что она ждет от него ребенка. При этом сам он официально состоял в других отношениях, из-за чего между ним и жертвой регулярно возникали конфликты.

Во время очередной ссоры он несколько раз ударил женщину ножом, положил тело в дорожную сумку, вывез за город и закопал. По пути избавился от улик — окровавленной одежды и ее смартфона.

Дочь погибшей заявила об исчезновении матери в милицию спустя два дня после убийства. Подозреваемого задержали в течение суток. Свою вину он признал.

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