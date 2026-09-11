«Предстоящая зима будет решающей» 1 11.09.2026, 12:51

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Эрик Шмидт и Владимир Зеленский

фото: themoscowtimes.com

Экс-гендиректор Google призвал Запад вкладываться в оборону Украины.

«Ценой крови своих солдат и с помощью изобретательности своих инженеров Украина выиграла для Запада четыре года. Мы не можем допустить, чтобы она в одиночку пережила еще одну зиму под российскими обстрелами», — заявил бывший гендиректор и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, создавший компанию, которая производит один из самых эффективных дронов для ВСУ. Несмотря на «громоздкую военную бюрократию», Россия начала добавлять к промышленной мощи собственные инновации, что может сыграть критическую роль в нынешнем противостоянии, предупредил он.

Из недавней поездки в Киев Шмидт «вернулся более обеспокоенным, чем когда-либо с первых дней вторжения», пишет он в The Washington Post. Россия «движется к стратегии тотальной войны, мобилизуя заводы и людские ресурсы», и для победы над ней «теперь требуется нечто большее, чем просто поставки оружия», утверждает он: «Запад должен рассматривать оборонную промышленность Украины как продолжение своей собственной, совместно производить вооружение, устранять узкие места в поставках и сделать так, чтобы украинским командирам никогда не приходилось ограничивать количество целей для ударов».

По словам Шмидта, у Украины есть инженеры, решимость и инновационный дух, но ей не хватает промышленных масштабов, которые могут обеспечить только ее западные партнеры. Им необходимо мобилизовать свои коллективные ресурсы, чтобы превзойти Россию по объемам производства и позволить Украине продержаться дольше своего врага, считает Шмидт.

Во время поездки в Украину он беседовал с командирами, которые знают, что им нужно делать, чтобы остановить оккупантов, но не располагают необходимыми для этого ресурсами. «Один из них рассказал мне, что его подразделение перестало искать цели, поскольку у них не хватало дронов, чтобы нанести удары по всем уже выявленным объектам. Это — одна из ключевых особенностей сегодняшней войны. Блестящий дрон, выпускаемый сотнями, — это интересно, но именно хороший дрон, выпускаемый сотнями тысяч, изменит ход войны», — пишет Шмидт.

Сам он пытается внести вклад в наращивание массового производства вооружений для Украины. Основанная им американская оборонная компания Project Eagle, которая теперь называется Perennial Autonomy, производит дроны Hornet. По данным специализированного оборонного издания Janes, за три летних месяца ВСУ запустили по российским целям 10 тысяч дронов Hornet — более 100 в день.

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