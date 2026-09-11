У российского самолета в небе закончилось топливо

У российского самолета в небе закончилось топливо7
- 11.09.2026, 13:08
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Пришлось экстренно садиться.
Самолет российской авиакомпании «Победа» экстренно сел в Самаре из-за нехватки топлива. Рейс из Владикавказа в Москву задержали уже более чем на 14 часов.
Борт с задержкой вылетел в 23:35 по Минску, а через три часа был вынужден сесть в аэропорту Курумоч — всё из-за критического остатка топлива после того, как пилотам пришлось лететь через Казахстан из-за объявленной в регионах опасности беспилотников, пишет Mash.
В Самаре пассажиры почти три часа сидели на своих местах в авиалайнере, после чего им разрешили выйти в аэропорт. Вылет в Москву сначала назначили на 07:50, позже перенесли на 15:00.
Питание — воду и сосиску с макаронами — людям выдали только спустя 13 часов ожидания. Ночлег авиакомпания не предоставляла.