Мадьяр изгоняет агентов Кремля 4 Telegram-канал «Сито Сократа»

11.09.2026, 12:46

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Петер Мадьяр

Будапешт пересматривает наследие Орбана.

Текущие события ясно демонстрируют разительные перемены во внешней политике Венгрии, которые начались после смены руководства страны. Глава внешнеполитического ведомства Анита Орбан выступила с официальным заявлением о высылке десяти российских «дипломатов». Данное решение было принято на основании данных национальных спецслужб, которые зафиксировали деятельность иностранных представителей, которая является абсолютно недопустимой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Венгерские журналисты отмечают, что данный шаг стал первым масштабным действием нового главы правительства Петера Мадьяра, который твердо намерен пересмотреть отношения с Москвой и вернуть Будапешт в русло общеевропейской солидарности.

На протяжении многих лет предыдущее правительство Виктора Орбана выстраивало тесные связи с Российской Федерацией, тогда как европейские партнеры неоднократно выражали обеспокоенность по поводу избыточного присутствия российских интересов на территории Венгрии.

Теперь ситуация кардинально меняется, поскольку Петер Мадьяр открыто провозгласил курс на минимизацию внешнего давления и защиту национального суверенитета от любых попыток негласного вмешательства во внутренние дела государства. Обозреватели подчеркивают, что высылка десяти сотрудников посольства представляет собой лишь начало масштабной кампании по нейтрализации разведывательных сетей, которые могли формироваться в стране годами.

Если внимательно проанализировать публикации венгерской прессы, можно обнаружить множество деталей относительно характера деятельности высланных лиц. Сообщается, что они занимались сбором конфиденциальной информации и пытались оказывать влияние на ключевые политические решения, что прямо нарушает статус иностранных дипломатических работников.

Анита Орбан подчеркнула готовность жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации внутри страны со стороны РФ, чтобы гарантировать безопасность граждан. Подобная риторика разительно отличается от заявлений прошлых лет, когда власти предпочитали игнорировать сигналы западных союзников об угрозах национальной безопасности.

Европейский Союз и страны региона уже успели отреагировать на решительные действия кабинета Мадьяра. Брюссель приветствует возвращение Венгрии к стандартам безопасности, а соседние государства выражают надежду на дальнейшую синхронизацию усилий в сфере контрразведки. Важно отметить, что процесс очищения затрагивает не только дипломатическую сферу, но и стратегические сектора экономики. Правительство изучает возможности расторжения невыгодных контрактов, которые ставили страну в зависимое положение, и ищет альтернативных поставщиков.

Вполне ожидаемо, что реакция московских властей будет носить зеркальный характер, и венгерским дипломатам придется столкнуться с ответными мерами. Представители профильного министерства РФ отвергают обвинения в неправомерных действиях своих сотрудников, называя шаг Будапешта недружественным актом. Тем не менее внешнеполитическая команда премьера заявляет о полной готовности к подобному развитию событий, поскольку восстановление доверия со стороны западных партнеров оценивается как куда более значимый приоритет для будущего развития венгерского государства.

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