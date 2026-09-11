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Необычную ферму под Гродно пустят с молотка

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  • 11.09.2026, 12:51
  • 2,818
Необычную ферму под Гродно пустят с молотка
Фото: yandex.ru

Уже есть пять претендентов на покупку.

Недалеко от Гродно продают ферму по выращиванию шампиньонов. Производство и земельные участки расположены возле деревни Вульковцы, следует из описания лота на площадке «БелЮрОбеспечение».

В состав лота входит целое предприятие площадью 3 тыс. м2. Судя по фото, производство новое, внутри есть инфраструктура и оборудование, в том числе комплексная линия для приготовления фруктово-ягодного наполнителя с вакуумным охлаждением.

Кроме завода предлагается и территория, состоящая из более чем 10 небольших земельных участков.

Фото: e-auction.by
Фото: e-auction.by
Фото: e-auction.by
Фото: e-auction.by

Аукцион состоится уже 22 сентября, и стартовая цена может удивить — 10,2 млн рублей. Тем не менее лот уже добавили в избранное 5 участников.

Тем более что на объекте есть обременения. Владелец фермы продает ее за долги. Кроме того, в залоге находится право аренды земельного участка, также оформлена ипотека и действует запрет на регистрацию недвижимости.

Это будет уже четвертая попытка продать ферму. Интересно, что цены в предыдущие три раза были значительно ниже — 3,1 млн, 4,2 млн, 5,2 млн рублей.

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