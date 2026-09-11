Лукашенко вышел на самого себя

Лукашенко вышел на самого себя12
- 11.09.2026, 13:01
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Кто настоящий «проходимец»?
Во время очередного совещания Лукашенко потребовал от чиновников «защитить детей от проходимцев в сфере образования». Справедливо, так как такая необходимость назрела давно. Но есть один нюанс, пишет «Салiдарнасць».
Дело не в том, что в данном случае правитель поручил разобраться с репетиторами. Настоящая проблема вовсе не в них, как бы не пытались очернять институт репетиторства и сам Лукашенко, и назначенный им министр образования. Не тех людей назвали проходимцами.
Столько проблем для белорусского образования, как сам Лукашенко за три с лишним десятилетия правления, не принес никто. Бесконечные переписывания программ и учебников, непродуманные реформы — это еще далеко неполный список.
Проходимцами репетиторов называет человек, вернувший в школы пахнущие нафталином советские практики — от сбора макулатуры и металлолома, участия в уборке урожая вместо учебы до добровольно-принудительного членства в псевдопатриотических организациях.
Защитить наших детей нужно не от репетиторов, а от тех, кто промывает им мозги пропагандой, кто устраивает для них фотосессии с оружием, готовит их к роли будущего пушечного мяса.
К сожалению, решение этой проблемы напрямую зависит от ухода от власти главного «защитника» белорусских детей.