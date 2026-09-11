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«Злит, что всё исподтишка»: белорусские родители раскритиковали новшества в школах

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  • 11.09.2026, 9:23
  • 2,766
«Злит, что всё исподтишка»: белорусские родители раскритиковали новшества в школах
иллюстративное фото

К образованию накопилось много вопросов.

Новый учебный год в белорусских школах «порадовал» учеников и родителей новыми странными требованиями к внешнему виду, текучкой учителей и нехваткой техперсонала, усиленной физподготовкой для старшеклассников, чтобы те были лучше готовы к армии, введением досмотров для пущей безопасности, а также угрозами штрафов родителям, чьи дети прогуливают уроки.

Выглядит так, словно власти Беларуси планомерно превращают учреждения образования в казармы, куда дети идут под принуждением. И на этом фоне воспоминания про ежегодные денежные поборы как-то меркнут. Или не все так мрачно?

Несколько родителей белорусских школьников поделились с «Салiдарнасцью», каким выдалось для них начало учебного года.

«Как на учебу ребенка влияет, кто собственник квартиры?»

— Нам на собрании раздали анкеты с очень странными вопросами для родителей. Вроде метража и кто собственник квартиры, — делится мама первоклассника Катерина. — Учительница объяснила: нужно, мол, чтобы у ребенка было свое оборудованное рабочее место для уроков.

Отлично, говорю, а если его нет и ребенок делает уроки за родительским компьютерным столом, с правильным светом (разумеется, с убранной клавиатурой и выключенным компом) — это как-то мешает писать палочки и крючки, отражается на успеваемости? Нас в СОП поставят?

И независимо от наличия или отсутствия собственного рабочего уголка, а как на учебу ребенка вообще влияет, кто собственник квартиры?!

Меня тут же принялись успокаивать, что это формальность. Но от соседей, у которых дети постарше, услышала, что в первые пару месяцев классная еще и придет к нам домой проверять условия проживания, и может заглянуть даже в холодильник… Я напряглась, честно говоря. Посмотрим, как это будет.

О требованиях к тетрадкам, чтобы никаких надписей, я была уже наслышана, так что еще летом подготовилась. Форма, то есть, простите, одежда делового стиля — тоже в целом ничего страшного, если бы не качество одежды многих белорусских производителей. Или сидит мешком, или вид теряет после пары стирок. Но хотя бы к хвостикам и бантам первоклашек не придираются.

Больше всего расстраивает, что на словах директор и все чиновники рассказывают про школу как «храм знаний», а на деле это режимное учреждение, куда родителям хода нет. И в первые недели адаптации ты не можешь помочь ребенку сориентироваться с гардеробом, столовой, спортивной формой, всеми этими мелочами.

Не будешь же каждый раз записываться у вахтера в журнал с предъявлением паспорта и разрешением администрации. Учитель, конечно, пообещала контролировать, но пока все на нервах.

«Участие в жизни школы» важней дисциплины и даже отметок»

У Юлии сын перешел в 9 класс. И первое, о чем объявили родителям — что начинать готовиться к выпускному вечеру нужно уже в начале учебного года. По словам минчанки, «люксовый» альбом, который заказал их класс, обойдется в 150 рублей — и это с выездной фотосессией. Остальные траты на выпускной и подарки школе пока не планировали, да и первое школьное собрание, по словам минчанки, прошло по привычной колее.

— В течение года соберем от 50 до 100 рублей на нужды класса, но пока ничего не просили, не смогли даже окончательно определиться с составом родительского комитета. Я от этого давно взяла самоотвод, меня даже не дергают.

К счастью, нашу школу обошли повышенные придирки к прическам — по крайней мере, мальчишки ходят модные, слегка заросшие и в кудряшках, а-ля домовенок Кузя. И никто из родителей в чате не жалуется, что не пустили или заставили умываться/переодеться.

Особых претензий к форме тоже нет: стараются выдерживать стиль, чтобы были темно-синие брюки и юбки, но никто особо не цепляется. А с другой стороны, администрации не до того: в школе не хватает многих учителей, условно, труды и физкультуру может вести один и тот же человек, и его еще попросят иногда подменять географию. А в старших классах ученики моют классы, потому что тупо не хватает уборщиц, сократили ставки.

Но при этом директриса усиленно делает вид, что все в порядке, и жестко контролирует идеологическую линию. В переводе на нормальный язык это значит: «участие в жизни школы» важней дисциплины и даже отметок. Например, нашим открыто сказали, что поставят «десятки» по обществоведению тем, кто поприсутствует от класса на мероприятиях к так называемому дню народного единства.

Характеристики, которые требуют для поступления в колледжи и ВУЗы, пишутся по той же схеме: кто не «зарекомендовал себя» в общественной жизни, на хороший отзыв школы может не рассчитывать. А кому не нравится, сказали, никого не держим. И за пару лет очень много детей и педагогов поменялось.

«Много новых учителей, мало порядка с нововведениями»

Дочь Евгении и Артема пошла в четвертый класс, сын — в десятый, причем дети учатся в разных школах.

— К «началке» у меня нет особых претензий, — рассказала белоруска в беседе с «Салідарнасцю». — У нас новая учительница, по первому впечатлению дружелюбная и открытая для коммуникации.

Собрание у нас длилось всего полчаса, без «воды» и всякой ненужной накачки про форму, дисциплину и вот это все: сказала, я понимаю, что дети еще маленькие и за лето отвыкли, будем вместе вспоминать и возвращаться к учебе, не нагружайте их сильно, просто поддерживайте.

На дополнительные пособия и рабочие тетради мы сдали по 90 рублей, там ничего лишнего, и уже все заказано, включая материалы на уроки труда. Плюс в течение года по 50 рублей на дни рождения детей, стаканчики и воду в класс. Как по мне, это подъемно, а взносы в попечительский совет пока не интересуют.

Артем добавляет, что в школе у сына родительский комитет предложил собрать по 100 рублей на весь год, а дополнительные пособия учителя-предметники будут предлагать старшеклассникам по желанию. Нескольких подростков, по его словам, попросили убрать цветные пряди из причесок или сделать «менее вызывающими», но принудительно в парикмахерскую никого не отправляли.

— Линейка у них была очень короткая, в первый же день полноценные уроки и домашнее задание. Много новых учителей, мало порядка с нововведениями. Например, сын говорит, в столовой появилась нормальная вкусная еда, но очень маленькие порции, старшеклассникам даже девочкам еле хватает. Директор уже стращает усиленной ответственностью и нормативами, как в армии — а физрук говорит: я же знаю, кто на что способен, дети на моих уроках умирать не будут.

В общем, чем больше чиновники лезут наводить порядок в образовании, тем хуже это работает. И особенно злит, что все неприятные новшества делают исподтишка и в самый последний момент перед началом учебного года. Видимо, чтобы их легче было пропихнуть.

«Выглядело неловко и странно»

— Классная моей дочери вроде неплохая педагог и организатор, но уж слишком заморачивается, чтобы угодить администрации, — говорит мама пятиклассницы из Минска. — Поэтому на собрании по пунктам «доносила до родителей» какую-то ерунду вроде вендинговых автоматов, что поставят в школе, организации питания и опрятного внешнего вида.

А на важные вопросы, почему детей до сих пор не обеспечили учебниками (видела жалобы на потрепанные книжки — а у наших детей пока нет вообще никаких), и нашли ли постоянного учителя английского языка, или учеников будут перебрасывать, как мячик, разным учителям (а так уже было в прошлом году у средних классов) — ответить не смогла.

Ну и, конечно, запомнилась линейка на День знаний, где главными участниками были не дети и даже не учителя, а «почетные гости» откуда-то из силовых структур, то ли СК, то ли прокуратура. Дети им даже цветы дарили — вот не знаю, по родительской инициативе или директор распределила. Но выглядело это неловко и странно.

«Было бы неплохо» — прямо девиз ненавязчивого давления»

— Нашим разрешили не присутствовать на линейке, но потом принести записку от родителей, и мой сын воспользовался этим, — улыбается мама десятиклассника Ксения. — Я и подавно в школу хожу хорошо если раз в году, так что для нас 1 сентября было нормальным днем без пафоса.

У сына второй год подряд поменялась классрук, говорит, новая вроде адекватная. Зато на первый же урок пришла завуч и отчихвостила всех по полной программе: и за дисциплину, и за обязательное ношение формы, и заявлением про особую ответственность, потому что «вы будущее Беларуси и вам надо уже сейчас проявить себя».

Как проявить? А об этом им рассказали на обществоведении. Активно участвовать в общественной жизни школы, помогать педагогам и администрации в обеспечении порядка, выполнять всевозможные поручения и участвовать в благоустройстве за большое спасибо.

И еще отдельно подчеркнули, что старшеклассникам важно узнать правду перед выходом во взрослую жизнь — «для этого важно иметь проверенный и достоверный источник информации, а не пользоваться непонятными ресурсами, которые могут пропагандировать экстремизм». Я даже восхитилась количеством лапши на уши детям.

Директриса подчеркнула, что в других школах уже проводят досмотры, а в нашей надеются на сознательность учеников, мол, цените, что имеете. А за эту доброту — никаких вольностей в форме одежды, никаких «патл вот этих», никаких значков, кроме школьного. И тетради желательно установленного образца. И спортивная обувь с белой подошвой. И еще «было бы неплохо поинтересоваться глубже военно-патриотическим клубом».

Сын говорит, что «было бы неплохо» — прямо девиз ненавязчивого давления со стороны учителей.

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