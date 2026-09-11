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Украина ударила по порту в Дагестане, куда Иран поставляет грузы для РФ

  • 11.09.2026, 9:46
  • 3,086
Украина ударила по порту в Дагестане, куда Иран поставляет грузы для РФ

Начался пожар.

В ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическим объектам в городе Каспийске — он расположен в Республике Дагестан, входящей в состав РФ. По предварительной информации, целью атаки стал местный морской порт. Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на мониторинг соцсетей.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на момент публикации новости ситуацию в регионе никак не прокомментировал. Молчат и центральные российские власти. Видео с последствиями атаки опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер».

Администрация Каспийска в мессенджере распространила рекомендации о том, как вести себя во время атаки БпЛА. Как правило, в России так поступают в случаях, когда тот или иной регион подвергается воздушному удару, — при этом официально о самой атаке жителям обычно не сообщают. Кроме того, администрация города заявила об отключении электроэнергии по трём отдельным линиям электропередачи — тем, что идут от подстанции к потребителям или распределительному пункту.

Жители Каспийска рассказали в соцсетях об атаке украинских беспилотников на местный морской порт. Опубликованные фото- и видеоматериалы подтверждают эту информацию.

Через порты Каспийска и Махачкалы Россия получает по Каспийскому морю военные грузы из Ирана, в том числе ракеты и беспилотники. Именно поэтому Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским портам на Каспии.

Напомним, накануне, в ночь на 10 сентября, атаке беспилотников подвергся порт в Махачкале — там также были зафиксированы пожары и первые сведения о пострадавших.

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