«В Кремль зайдут люди в военной форме» 5 11.09.2026, 10:06

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Российский доброволец рассказал, кто свергнет Путина.

Российский доброволец Максимилиан Андронников (позывной «Цезарь») высказал мнение, что режим Владимира Путина свергнут военнослужащие. По его словам, для организации марша на Москву не нужно большое количество людей, однако делать это необходимо в определенный момент — когда Путин заметно ослабнет, а недовольство российских военных достигнет точки кипения.

«Цезарь» считает: если россияне, воюющие в Украине, поймут, что их обманули и что война является несправедливой, они поднимутся на бунт. Именно эти люди, по его мнению, скорее всего и свергнут действующий режим в РФ.

Свой прогноз для России Максимилиан Андронников озвучил в интервью для «Апостроф TV» на YouTube. Российский доброволец поделился оптимизмом по поводу развязки войны в Украине:

«Сразу скажу, что я настроен очень оптимистично. Несмотря на всю тяжесть положения, я настроен оптимистично. Я настроен оптимистично как человек, который глубоко знает эти процессы, которые проходят в течение уже нескольких лет войны, и я настроен оптимистично как верующий человек, христианин, который понимает, что Бог и правда на нашей стороне абсолютно, поэтому нам надо продержаться, как кто-то сказал, на один день дольше, и мы победим. Они сами себя разломают, и в нужный момент мы, легионеры и силы сопротивления, которые у нас там работают, в России, подтолкнем и поможем этой системе упасть».

«Вы готовы к маршу на Москву?» — спросил своего гостя Дмитрий Тузов. На это «Цезарь», не задумываясь, ответил: «В любой момент».

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