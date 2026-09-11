закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Интроверты и экстраверты по-разному общаются с ИИ

3
  • 11.09.2026, 10:13
  • 1,764
Интроверты и экстраверты по-разному общаются с ИИ

Ваш внутренний мир влияет на то, как вы пользуетесь нейросетями.

Учёный Пол Джонс из Астонского университета (Англия) описал этот феномен в своей свежей статье, пишет «Нож».

Исследователи давно перестали делить всех людей на общительных и необщительных — как минимум это слишком грубое упрощение. По словам Джонса, ещё Карл Густав Юнг в труде «Психологические типы» (1921 год) вывел куда более глубокое различие между окружающими: одни больше погружены в собственные мысли, другие чаще сосредоточены на внешнем мире и людях.

Современная типология устроена сложнее, и, как утверждает Джонс, наша непохожесть друг на друга сказывается на коммуникации с ИИ-агентами. Учёный ссылается на новое исследование своих коллег. Последние доказали, что экстраверты сильнее ассоциируют себя с ИИ, который «использует экстравертный язык».

Так, люди этого психотипа больше проникались чат-ботами, которые отвечали эмоциональнее и проявляли больше инициативы. Что любопытно, учёные не выявили такой же чёткой закономерности среди интровертов: авторы предполагают, что интроверсию сложнее уловить и передать в коротком текстовом диалоге.

«Это полезное напоминание о том, что подбор ИИ-системы под личность вряд ли будет таким простым, как предоставление каждому человеку системы, которая общается на его языке», — пишет Пол Джонс.

Джонс также сослался на второе исследование этого года. Его авторы описали настораживающий эффект от бесед с чат-ботами: после разговоров с ИИ на личные темы у участников менялось самовосприятие. Если точнее, люди постепенно начинали заимствовать «черты характера», которые были заложены в алгоритм.

Пол Джонс проанализировал и другие актуальные работы последних лет. В результате он предположил, какой ИИ нужен интровертам, а какой — экстравертам. Так, если верить учёному, первым нейросети полезны как промежуточное звено между внутренним размышлением и формулирование мысли вслух: можно скармливать ему обрывки идей и противоречия и просить оспаривать их, прежде чем нести идеи людям. Экстравертам, наоборот, пригодится ИИ, который помогает выделить что-то важное из внешнего шума.

«Если ИИ может адаптироваться к нашим привычкам и незаметно влиять на то, как мы себя воспринимаем, это имеет более глубокие последствия для понимания того, что на самом деле означает персонализация», — резюмировал автор обзора.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар