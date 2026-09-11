Интроверты и экстраверты по-разному общаются с ИИ 3 11.09.2026, 10:13

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Ваш внутренний мир влияет на то, как вы пользуетесь нейросетями.

Учёный Пол Джонс из Астонского университета (Англия) описал этот феномен в своей свежей статье, пишет «Нож».

Исследователи давно перестали делить всех людей на общительных и необщительных — как минимум это слишком грубое упрощение. По словам Джонса, ещё Карл Густав Юнг в труде «Психологические типы» (1921 год) вывел куда более глубокое различие между окружающими: одни больше погружены в собственные мысли, другие чаще сосредоточены на внешнем мире и людях.

Современная типология устроена сложнее, и, как утверждает Джонс, наша непохожесть друг на друга сказывается на коммуникации с ИИ-агентами. Учёный ссылается на новое исследование своих коллег. Последние доказали, что экстраверты сильнее ассоциируют себя с ИИ, который «использует экстравертный язык».

Так, люди этого психотипа больше проникались чат-ботами, которые отвечали эмоциональнее и проявляли больше инициативы. Что любопытно, учёные не выявили такой же чёткой закономерности среди интровертов: авторы предполагают, что интроверсию сложнее уловить и передать в коротком текстовом диалоге.

«Это полезное напоминание о том, что подбор ИИ-системы под личность вряд ли будет таким простым, как предоставление каждому человеку системы, которая общается на его языке», — пишет Пол Джонс.

Джонс также сослался на второе исследование этого года. Его авторы описали настораживающий эффект от бесед с чат-ботами: после разговоров с ИИ на личные темы у участников менялось самовосприятие. Если точнее, люди постепенно начинали заимствовать «черты характера», которые были заложены в алгоритм.

Пол Джонс проанализировал и другие актуальные работы последних лет. В результате он предположил, какой ИИ нужен интровертам, а какой — экстравертам. Так, если верить учёному, первым нейросети полезны как промежуточное звено между внутренним размышлением и формулирование мысли вслух: можно скармливать ему обрывки идей и противоречия и просить оспаривать их, прежде чем нести идеи людям. Экстравертам, наоборот, пригодится ИИ, который помогает выделить что-то важное из внешнего шума.

«Если ИИ может адаптироваться к нашим привычкам и незаметно влиять на то, как мы себя воспринимаем, это имеет более глубокие последствия для понимания того, что на самом деле означает персонализация», — резюмировал автор обзора.

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