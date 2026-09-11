Россия бьет по АЗС в Киеве
- 11.09.2026, 10:56
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Есть пострадавшие.
В пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленного в столице красного уровня угрозы. Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА над Киевом около 10:40 по Минску, после чего в городе была объявлена соответствующая тревога, сообщает New Voice.
Вскоре городские власти сообщили о попаданиях беспилотников в автозаправочные станции сразу в двух районах столицы — Оболонском и Днепровском. Об этом уточнил мэр Виталий Кличко. Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о вероятном попадании дрона в АЗС в Днепровском районе и направила на место происшествия соответствующие службы.
Позже Кличко написал о повторном попадании в автозаправочную станцию в Оболонском районе, а также сообщил о вызове медиков к жилому дому в Днепровском районе — после взрывов на Троещине.
По предварительным данным КГВА, в результате российской атаки в Оболонском районе пострадали два человека, сообщает администрация.
Напомним, накануне, 10 сентября, российский дрон попал в АЗС «Укрнафта» в Голосеевском районе столицы — на заправке возник пожар, пострадали четыре человека.
Кроме того, в ночь на 11 сентября сообщалось об отдельной атаке БПЛА на Киев: в Днепровском районе вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали по меньшей мере семь человек.
Ситуация уточняется.