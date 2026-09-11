Россия бьет по АЗС в Киеве 11.09.2026, 10:56

2,472

Последствия удара по АЗС в Киеве

Фото: ГСЧС

Есть пострадавшие.

В пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленного в столице красного уровня угрозы. Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА над Киевом около 10:40 по Минску, после чего в городе была объявлена соответствующая тревога, сообщает New Voice.

Вскоре городские власти сообщили о попаданиях беспилотников в автозаправочные станции сразу в двух районах столицы — Оболонском и Днепровском. Об этом уточнил мэр Виталий Кличко. Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о вероятном попадании дрона в АЗС в Днепровском районе и направила на место происшествия соответствующие службы.

Позже Кличко написал о повторном попадании в автозаправочную станцию в Оболонском районе, а также сообщил о вызове медиков к жилому дому в Днепровском районе — после взрывов на Троещине.

По предварительным данным КГВА, в результате российской атаки в Оболонском районе пострадали два человека, сообщает администрация.

Напомним, накануне, 10 сентября, российский дрон попал в АЗС «Укрнафта» в Голосеевском районе столицы — на заправке возник пожар, пострадали четыре человека.

Кроме того, в ночь на 11 сентября сообщалось об отдельной атаке БПЛА на Киев: в Днепровском районе вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали по меньшей мере семь человек.

Ситуация уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com