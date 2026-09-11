В Кремле угрожают нацелить боеголовки на Литву 11 11.09.2026, 11:42

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Дмитрий Песков

фото: getty images

Песков нервно отреагировал на решение Вильнюса.

Литва окажется под прицелом российского ядерного оружия, если власти страны примут решение о размещении на своей территории ядерных боеголовок. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это будет очень серьезным витком в плане эскалации напряженности, ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас», — сказал Песков.

Он отметил, что подобное развитие событий можно было спрогнозировать заранее.

Ранее глава Сейма Литвы Юозас Олякас сообщил, что парламент намерен этой зимой принять поправку к Конституции, которая исключит запрет на размещение в стране оружия массового поражения. По его словам, для этого осеннюю сессию Сейма могут продлить до 13 января 2027 года.

В настоящее время 137-я статья Конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не может быть ни оружия массового поражения, ни иностранных военных баз. Олякас заявил, что это положение более не соответствует геополитической реальности. Он добавил, что приоритетом государства в нынешней ситуации остается «сохранение мира», для которого «важно сдерживание».

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