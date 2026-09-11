Как закончилась история «Аль-Каиды»3
- 11.09.2026, 12:23
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Террористы, стоявшие за терактами 11 сентября, победили сами себя.
Террористическая организация «Аль-Каида», созданная Усамой бен Ладеном и стоявшая за терактами 11 сентября 2001 года, фактически прекратила существование. США и их союзники проиграли войну в Афганистане, но добились главной цели — уничтожили структуру, которая организовала нападение на Америку, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
После 11 сентября тысячи американских военных и сотрудников силовых структур посвятили годы борьбе с джихадистами. В последующих войнах погибли более 15 тысяч военнослужащих США получили инвалидность. При этом сама «Аль-Каида» постепенно теряла способность проводить крупные акции.
После 2009 года глобальная активность центрального руководства организации практически сошла на нет. Переломным моментом стало убийство бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Найденные в его убежище документы показали, что он уже давно не контролировал многие операции группировки.
«США и их союзники проиграли войну в Афганистане, но добились успеха в борьбе с «Аль-Каидой»», — пишут авторы.
При этом значительный ущерб организации нанесли не только американские спецслужбы. Ее боевики все чаще атаковали мусульманское население, из-за чего теряли поддержку в тех сообществах, на защиту которых якобы претендовали. Внутренние конфликты также ускорили распад движения.
Особенно болезненным стал разрыв с ИГИЛ. Бывший союзник «Аль-Каиды» захватил территории в Ираке и Сирии, привлек тысячи иностранных боевиков и фактически перехватил лидерство в глобальном джихадистском движении. К 2019 году международная коалиция уничтожила территориальный халифат ИГИЛ.
Последний серьезный удар по центральной структуре «Аль-Каиды» США нанесли в 2022 году, ликвидировав в Кабуле Аймана аз-Завахири. Сегодня предполагаемый руководитель организации Саид аль-Адль находится в Иране и даже не объявлял себя ее лидером.
«В конечном счете «Аль-Каида» потерпела поражение», — убеждены авторы. При этом джихадистская угроза никуда не исчезла. В разных регионах действуют группировки, которые заявляют, что связаны с «Аль-Каидой».