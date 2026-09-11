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Алеся Беляцкого наградили престижной наградой в США

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  • 11.09.2026, 12:18
  • 1,344
Алеся Беляцкого наградили престижной наградой в США
Алесь Беляцкий

Церемония вручения наград состоялась в поместье первого американского президента.

Белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира и бывший политзаключенный Алесь Беляцкий стал обладателем медали «За служение демократии» от Национального фонда поддержки демократии (NED). Об этом сообщила сама американская организация.

Церемония вручения наград состоялась 10 сентября в поместье первого президента США Джорджа Вашингтона.

Помимо Беляцкого, в этом году наградами были отмечены и другие правозащитники и активисты: антивоенное объединение духовенства Friede Allen — Peace Upon All, журналисты эфиопского издания Addis Standard, организаторы протестного движения «Весенняя революция» в Мьянме, кубинские активисты, а также сирийский центр СМИ и свободы слова.

«Лауреаты этого года напоминают нам, что стремление к свободе, вдохновившее основание Америки, до сих пор движет людьми по всему миру — и остается одной из самых мощных сил, формирующих наше будущее», — заявили организаторы премии.

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