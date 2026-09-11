«Счет идет буквально на часы» 3 11.09.2026, 12:02

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иллюстративное фото

В Могилеве разгорается скандал вокруг лошадей ЦОРа по конному спорту.

В соцсетях распространяется информация о том, что двух спортивных лошадей — Вавилона и Элегию — отправляют на убой. Первой тревогу забила местная блогерка. Она призвала жителей Могилева и всех неравнодушных максимально распространять информацию.

По ее словам, лошадей уже везут на мясокомбинат, однако желающие готовы их выкупить и обеспечить животным дальнейший уход, пишет bgmedia.

«Ситуация критическая, счет идет буквально на часы», — говорится в опубликованном обращении.

При этом важно отметить: на данный момент эти сведения распространяются пользователями социальных сетей. Официального подтверждения от Могилевского ЦОРа или другой ответственной структуры в открытом доступе нет.

Публикация вызвала заметный отклик. Пользователи призывают журналистов обратить внимание на ситуацию, требуют дать возможность выкупить животных и задают вполне конкретные вопросы руководству центра.

«Сложно поверить, что в наше время такое происходит. Репутация — крайне хрупкая штука. Не представляю, кто пойдет заниматься в эту школу, если у них будет такая “слава”», — написал один из пользователей.

Другие пытаются выяснить, как вообще можно забрать лошадей. В комментариях звучат и истории людей, которые уже сталкивались с подобными ситуациями.

«Мне так в прошлом не дали выкупить лошадку из учебной группы, вообще не объяснив причины. Было в другой гос конной школе. Почему — для меня все еще загадка. По итогу ее сдали на мясо. Было бы славно, если бы такое прекратилось», — поделилась одна из пользовательниц.

Есть и более осторожные комментарии. Люди пытаются понять, действительно ли информация достоверна и почему, если покупатели готовы забрать животных, их все равно отправляют на мясокомбинат.

«Не понятно: есть люди, готовые выкупить, но все равно везут на мясокомбинат. Чем мотивируют? Ведь деньги они получат быстрее от выкупа, чем от реализации мяса. Вы уверены, что владеете достоверной информацией?» — задается вопросом пользовательница.

На момент подготовки материала Могилевский ЦОР по конному спорту и современному пятиборью публично не отреагировал на вопросы пользователей о Вавилоне и Элегии.

Нет информации об этой ситуации и на официальном сайте учреждения. В их Instagram также ответа на возникшие вопросы обнаружить не удалось.

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