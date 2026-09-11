Украина атаковала одного из крупнейших российских производителей взрывчатки 1 11.09.2026, 12:15

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Над «Азотом» поднимается столп дыма.

Пермский край утром 11 сентября попал под удар дронов. Предположительно, атакован завод «Азот» («Уралхим») в городе Березники — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, которые публикуют кадры от местных жителей.

На нескольких роликах видно, как беспилотник пикирует на предприятие. Supernova пишет, что «в районе химкомбината» в Березниках были слышны стрельба и виднелся столб дыма. Информацию о налете украинских дронов на город подтверждают очевидцы в местных пабликах. «По Березникам весь день прилетают, с утра еще. Прям над головой летят», — написал один из подписчиков группы «Новости Перми и Края», заметил сайт The Moscow Times.

Основной продукцией «Азота», согласно открытой информации, является аммиачная селитра, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота и другие компоненты, которые в том числе используются для производства взрывчатки. Это единственный в России завод, изготавливающий натриевую селитру и кристаллический нитрит натрия. На фоне атаки дронов и введения режима «Беспилотная опасность» пермские колледжи и вузы — ПГНИУ, ПНИПУ, «Оникс», ПИЖТ УрГУПС — массово отменяют занятия, а студентов эвакуируют, пишут в местных группах. По данным «Пермь 36,6», в крае с самого утра «есть сообщения о сбитиях беспилотников и падении их обломков в крае». Однако официальных сообщений от властей пока не было.

В Березниках, по данным издания, «раз в полчаса воет сирена», несколько раз раздавался «грохот» и дрожали стекла в окнах. Как утверждается в канале, помимо вузов отменили занятия в школах, прием в медучреждениях и прекратили работу «управления промпредприятий», чего ранее не наблюдалось.

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