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ГУР: Мы рассматриваем возможность ударов по территории Беларуси

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  • 11.09.2026, 10:35
  • 16,258
ГУР: Мы рассматриваем возможность ударов по территории Беларуси

Лукашенко снова включил ретрансляторы.

Хотя у российских оккупантов пока нет надежного аналога терминалов Starlink компании SpaceX, они способны передавать видеосигнал с помощью ретрансляторов, установленных в Беларуси вдоль границы с Украиной. Об этом в интервью газете The Times заявил глава военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Олег Иващенко.

«Они могут использовать ячеистую сеть (mesh-сеть) с множеством вышек и ретрансляторов. Эти ретрансляторы расположены вдоль границы — мы зафиксировали шесть таких устройств на территории Беларуси», — сказал он.

Отмечается, что теперь Киев вновь вынужден рассматривать возможность нанесения ударов по белорусской территории.

«На какое-то время они прекратили их развертывание, но сейчас мы видим, что некоторые ретрансляторы снова работают. У нас достаточно возможностей, чтобы справиться с этой проблемой», — заявил генерал.

По его словам, хотя разведданные ГУР указывают на то, что Беларусь формирует новую воздушно-десантную бригаду в 40 км от украинской границы, непосредственной угрозы наземного наступления в ближайшей перспективе нет.

Украина также намерена противодействовать попыткам Москвы развернуть группировку спутников для улучшения связи и ведения разведки в зоне боевых действий. Хотя подразделения Иващенко уже наносят удары по российским объектам космической инфраструктуры, он призвал Запад помочь остановить поставки критически важных компонентов. Генерал отметил:

«Россия получает компоненты из высокоразвитых стран, включая некоторые государства Европы, США, Японию и Тайвань. Нам известны эти цепочки поставок, и мы пытаемся пресечь их совместно с разведслужбами стран-партнеров. Нам необходимы санкции, затрагивающие компонентную базу, от которой зависит Россия».

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