закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты ночью атаковали Киев: загорелся жилой дом

3
  • 11.09.2026, 7:44
  • 2,266
Российские оккупанты ночью атаковали Киев: загорелся жилой дом

На данный момент известно о 8 пострадавших.

В ночь на 11 сентября российские оккупанты вновь атаковали столицу Украины. В результате удара беспилотниками в Днепровском районе Киева произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, пожар охватил этажи с первого по пятый. Изначально речь шла о двух пострадавших, однако по мере поступления новых данных эта цифра выросла.

Последствия атаки уточняются / иллюстративное фото УНИАН

По уточнённой информации полиции Киева, по состоянию на утро число пострадавших в результате атаки составило восемь человек. У 64-летнего мужчины и 57-летней женщины диагностированы ожоги тела — обоих госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Ещё пятерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Последствия российского обстрела / фото Нацполиция Украины

Спасательные и медицинские службы продолжают работать на месте происшествия.

Последствия российского обстрела / фото Нацполиции Украины
Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар