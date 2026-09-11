Российские оккупанты ночью атаковали Киев: загорелся жилой дом 3 11.09.2026, 7:44

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На данный момент известно о 8 пострадавших.

В ночь на 11 сентября российские оккупанты вновь атаковали столицу Украины. В результате удара беспилотниками в Днепровском районе Киева произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, пожар охватил этажи с первого по пятый. Изначально речь шла о двух пострадавших, однако по мере поступления новых данных эта цифра выросла.

Последствия атаки уточняются / иллюстративное фото УНИАН

По уточнённой информации полиции Киева, по состоянию на утро число пострадавших в результате атаки составило восемь человек. У 64-летнего мужчины и 57-летней женщины диагностированы ожоги тела — обоих госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Ещё пятерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Последствия российского обстрела / фото Нацполиция Украины

Спасательные и медицинские службы продолжают работать на месте происшествия.

Последствия российского обстрела / фото Нацполиции Украины

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