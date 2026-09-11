ВСУ ударили по Волгограду ракетами

ВСУ ударили по Волгограду ракетами4
- 11.09.2026, 8:31
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Местные власти заявляют о падении «обломков» на промышленное предприятие.
Российский город Волгоград в ночь на пятницу, 11 сентября, подвергся ракетной атаке. Раздались мощные взрывы, после чего в городе возникли пожары.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате ракетной атаки на юге Волгограда на территорию промышленного предприятия упали «обломки». Он также сообщает о повреждении многоквартирного дома в Красноармейском районе города.
Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает о пожарах в Волгограде после ракетной атаки и взрывов.
Ранее также сообщалось о ночной атаке на российский Саратов, где дроны поразили нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Ozon. Возникли масштабные пожары.