ВСУ ударили по Волгограду ракетами 4 11.09.2026, 8:31

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Местные власти заявляют о падении «обломков» на промышленное предприятие.

Российский город Волгоград в ночь на пятницу, 11 сентября, подвергся ракетной атаке. Раздались мощные взрывы, после чего в городе возникли пожары.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате ракетной атаки на юге Волгограда на территорию промышленного предприятия упали «обломки». Он также сообщает о повреждении многоквартирного дома в Красноармейском районе города.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает о пожарах в Волгограде после ракетной атаки и взрывов.

Ранее также сообщалось о ночной атаке на российский Саратов, где дроны поразили нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Ozon. Возникли масштабные пожары.

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