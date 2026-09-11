Украинские дроны разбомбили НПЗ и хаб Ozon в Саратове 2 11.09.2026, 7:30

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Нанесено 16 ударов.

В ночь на пятницу, 11 сентября, украинские беспилотники нанесли удар по стратегическим объектам в Саратовской области России. По данным мониторинговых OSINT-каналов, основной целью атаки стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Тревогу о возможной атаке БпЛА в регионе объявили около 02:00 по минскому времени — в местах вероятной угрозы включились системы оповещения. Судя по публикациям в соцсетях, главный удар в эту ночь пришёлся именно по Саратову: очевидцы сообщали о взрывах и последующих пожарах на территории НПЗ. Мониторинговый канал Astra насчитал уже не менее 16 атак беспилотников на это предприятие.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждение инфраструктуры в результате атаки, но не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Помимо НПЗ, в эту же ночь пожар вспыхнул на логистическом хабе компании Ozon в Саратове.

Саратовский НПЗ, входящий в структуру «Роснефти», способен перерабатывать в нефтепродукты порядка 5–7 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие снабжает топливом российскую армию и другие стратегические объекты, что делает его законной целью для Сил обороны Украины. Завод уже неоднократно подвергался атакам дронов.

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