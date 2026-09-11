закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России мобилизовали грузинского святого

4
  • Ксения Лученко
  • 11.09.2026, 5:58
  • 8,582
В России мобилизовали грузинского святого
Фото: Getty Images

Тбилиси против.

Грузинская Православная Церковь выступила с заявлением, что она против использования имени святого Гавриила Ургебадзе для посвящения ему российского воинского подразделения, участвующего в войне в Украине.

«Для нас совершенно неожиданно, что без каких-либо предварительных консультаций с Грузинской Православной Церковью и без учета ее позиции — мы столкнулись с беспрецедентным явлением.

Для нас категорически неприемлемо использование имени преподобного отца — архимандрита Гавриила, исповедника и Христа ради юродивого, — для наименования воинского подразделения», — говорится в заявлении руководителя Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерея Андрея Джагмаидзе.

На днях «РИА Новости» сообщили, что грузинские волонтеры во главе с пророссийским общественником Бесиком Данелией приехали в ДНР с «гуманитарной миссией» и передали подразделениям имени Гавриила Ургебадзе и Александра Невского иконы, мотоциклы и молельные комнаты (не спрашивайте).

Грузинской патриархии пришлось реагировать на вопросы журналистов.

«Обеспокоенность вызывает также и тот факт, что некоторые представители духовенства Русской Православной Церкви поддерживают столь неподобающее использование имени преподобного», — пишет Джагмаидзе.

Еще 13 марта 268-й отдельный стрелковый батальон, входящий в состав 1-й Гвардейской Славянской бригады, получил благословение от председателя Военного отдела Московской патриархии митрополита Кирилла (Покровского) «на особое почитание личным составом батальона преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе) как небесного покровителя подразделения».

Стяги и шевроны с изображением святого Гавриила выполнены в единой стилистике со всеми воинскими подразделениями, носящими имена православных святых (как на фото).

Раньше никого в Грузинской церкви это не смущало и на имя митрополита Кирилла никаких писем не поступало.

Святой Гавриил жил в 20-м веке, умер в 1995-м году и канонизирован Грузинской церковью в 2012-м. Он был юродивым, всю жизнь противостоявшим советской власти.

«Похоже, что авторы этой инициативы плохо осведомлены о житии святого Гавриила. В этом контексте подобные действия воспринимаются как предвзятая спекуляция, осуществляемая от имени Церкви.

Грузинская Православная Церковь дистанцируется от использования имени преподобного Гавриила, исповедника и Христа ради юродивого, для оправдания или поддержки военных действий», — говорится в заявлении протоиерея Андрея Джагмаидзе.

Ксения Лученко, Telegram

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар