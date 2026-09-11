В России мобилизовали грузинского святого

В России мобилизовали грузинского святого4
- Ксения Лученко
- 11.09.2026, 5:58
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Тбилиси против.
Грузинская Православная Церковь выступила с заявлением, что она против использования имени святого Гавриила Ургебадзе для посвящения ему российского воинского подразделения, участвующего в войне в Украине.
«Для нас совершенно неожиданно, что без каких-либо предварительных консультаций с Грузинской Православной Церковью и без учета ее позиции — мы столкнулись с беспрецедентным явлением.
Для нас категорически неприемлемо использование имени преподобного отца — архимандрита Гавриила, исповедника и Христа ради юродивого, — для наименования воинского подразделения», — говорится в заявлении руководителя Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерея Андрея Джагмаидзе.
На днях «РИА Новости» сообщили, что грузинские волонтеры во главе с пророссийским общественником Бесиком Данелией приехали в ДНР с «гуманитарной миссией» и передали подразделениям имени Гавриила Ургебадзе и Александра Невского иконы, мотоциклы и молельные комнаты (не спрашивайте).
Грузинской патриархии пришлось реагировать на вопросы журналистов.
«Обеспокоенность вызывает также и тот факт, что некоторые представители духовенства Русской Православной Церкви поддерживают столь неподобающее использование имени преподобного», — пишет Джагмаидзе.
Еще 13 марта 268-й отдельный стрелковый батальон, входящий в состав 1-й Гвардейской Славянской бригады, получил благословение от председателя Военного отдела Московской патриархии митрополита Кирилла (Покровского) «на особое почитание личным составом батальона преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе) как небесного покровителя подразделения».
Стяги и шевроны с изображением святого Гавриила выполнены в единой стилистике со всеми воинскими подразделениями, носящими имена православных святых (как на фото).
Раньше никого в Грузинской церкви это не смущало и на имя митрополита Кирилла никаких писем не поступало.
Святой Гавриил жил в 20-м веке, умер в 1995-м году и канонизирован Грузинской церковью в 2012-м. Он был юродивым, всю жизнь противостоявшим советской власти.
«Похоже, что авторы этой инициативы плохо осведомлены о житии святого Гавриила. В этом контексте подобные действия воспринимаются как предвзятая спекуляция, осуществляемая от имени Церкви.
Грузинская Православная Церковь дистанцируется от использования имени преподобного Гавриила, исповедника и Христа ради юродивого, для оправдания или поддержки военных действий», — говорится в заявлении протоиерея Андрея Джагмаидзе.
Ксения Лученко, Telegram