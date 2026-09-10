Точный удар украинской артиллерии: ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75 1 10.09.2026, 23:32

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Редкая цель.

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили редкую северокорейскую реактивную систему залпового огня Type-75. Видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.

Видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.

По информации бригады, Россия все чаще использует на фронте вооружение из арсеналов своих союзников. На этот раз украинские военные обнаружили северокорейскую РСЗО Type-75.

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады нанесли по системе точный удар.

«Редкая цель — точный удар: артиллеристы 40-й ОАБр уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75», — говорится в сообщении бригады.

В 40-й ОАБр отметили, что происхождение вражеской техники не имеет значения для украинских артиллеристов. Если вооружение используется против Украины, его непременно уничтожат.

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