Точный удар украинской артиллерии: ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75

Точный удар украинской артиллерии: ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО Type-751
- 10.09.2026, 23:32
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Редкая цель.
Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили редкую северокорейскую реактивную систему залпового огня Type-75. Видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.
Видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.
По информации бригады, Россия все чаще использует на фронте вооружение из арсеналов своих союзников. На этот раз украинские военные обнаружили северокорейскую РСЗО Type-75.
Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады нанесли по системе точный удар.
«Редкая цель — точный удар: артиллеристы 40-й ОАБр уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75», — говорится в сообщении бригады.
В 40-й ОАБр отметили, что происхождение вражеской техники не имеет значения для украинских артиллеристов. Если вооружение используется против Украины, его непременно уничтожат.