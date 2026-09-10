Американский дипломат назвал главное преимущество ВСУ в войне против РФ 1 10.09.2026, 22:39

5,204

Фото: 82ОМБр

Джеймс Гилмор объяснил, почему США нужна победа Украины.

За годы полномасштабной войны Украина создала модель ведения боевых действий, которая может стать «дорожной картой» для Соединенных Штатов. Об этом на страницах Daily Signal пишет бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, экс-губернатор Вирджинии Джеймс Гилмор.

По его словам, аналитики в сфере национальной безопасности были поражены тем, как Украина – страна размером с Техас – дала отпор Российской Федерации, почти вдвое превосходящей США по размеру.

«Необходимость порождает инновации. Украина адаптировалась, определяя новые угрозы, развивая оборонную экосистему, налаживая массовое производство и внедряя его результаты на фронте. Украина сделала ставку на собственное производство и разработку дронов, а не на зависимость от Китая – союзника России», – говорится в статье.

Эксперт подчеркнул, что нынешние украинские атаки с помощью дронов проникают все глубже вглубь России, поражают ключевые предприятия по производству вооружений, нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, а недавно – и завод по производству полупроводников. В результате российский диктатор Владимир Путин вынужден перенаправлять ресурсы на защиту российских линий снабжения и инфраструктуры.

По мнению Гилмора, эти усилия украинских военных «являются образцом изобретательности, инноваций и модернизации», ведь они позволяют стране не только удерживать оборону, но и менять ход войны.

«Что еще важнее для американцев, этот опыт дает дорожную карту для развития новых технологий вооружений, которые помогут Соединенным Штатам в нынешней войне с Ираном и потенциальных будущих конфликтах», – считает автор.

Он напомнил, что в апреле-мае во время совместных учений американских и украинских военных Combined Resolve силы США потерпели поражение:

«Украина использовала свои дроны, чтобы неоднократно обнаруживать и обезвреживать американских военнослужащих и бронированную технику, которые обладали технологиями радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам».

Также Гилмор напомнил, что в июле США и Украина подписали двустороннее оборонное партнерство, которое объединяет производственные возможности Америки с беспрецедентными технологиями украинских дронов. Оно предусматривает экспорт украинских ударных дронов в США для военных испытаний, а «также создает основу для будущего сотрудничества двух стран в сфере беспилотных технологий».

«Доступ США к технологиям быстро совершенствующихся и недорогих дронов, которые используются в реальных боевых условиях, чрезвычайно важен для удовлетворения потребностей Пентагона в беспилотных системах вооружения. По мере того как становится все более очевидным существование нового «альянса зла» – России, Китая, Северной Кореи и Ирана, – наше партнерство с Украиной становится всё более важным для нашей собственной национальной безопасности», – высказал мнение эксперт.

Он пояснил, что Китай и Северная Корея поддерживают Россию в её вторжении в Украину, поставляя боеприпасы и военнослужащих. Иран разработал и передал России сотни дронов типа «Шахед», которые Путин усовершенствует и использует для нанесения ударов по украинским мирным жителям. Теперь же, пишет автор, Россия через Каспийское море поставляет Ирану компоненты для дронов, боеприпасы и военные материалы, чтобы помочь террористическому режиму вести борьбу с США:

«Украина – не единственная страна, которой угрожает Россия. Путин угрожает Великобритании за поддержку Украины и помощь ей с технологиями дронов… По мере того как российское вторжение в Украину зашло в тупик, другие страны НАТО считают, что им также грозит опасность».

По мнению Гилмора, сегодня США участвуют в глобальном конфликте с противниками, «которых объединяет общая цель – положить конец лидерству Америки в мировых делах».

Как утверждает он, «некоторые люди в Америке, называющие себя консерваторами, помогают нашим противникам, выступая за неоизоляционистский отход США от глобального лидерства». Впрочем, пишет автор, консерваторы во всем мире должны отвергнуть такой подход, ведь «самостоятельное ведение войны без союзников может привести к поражению».

«По мере того как глобальные альянсы становятся всё более очевидными, настало время для США усилить поддержку Украины – государства, которое научилось внедрять инновации и адаптироваться в ходе этой войны и благодаря этому принесла пользу Соединенным Штатам», – отметил Гилмор.

Он считает, что победа Украины сейчас является лучшим шансом для США «предотвратить по-настоящему глобальный конфликт с непредсказуемым исходом».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com