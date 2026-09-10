Белорусы смогут летать на Мальдивы без визы 7 10.09.2026, 21:53

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Иллюстрационное фото

Беларусь готовит новое соглашение с островным государством.

Беларусь и Мальдивы готовятся взаимно отменить визы. Александр Лукашенко 10 сентября одобрил проект межправительственного соглашения, который станет основой для переговоров между двумя странами.

После подписания соглашения граждане Беларуси и Мальдив смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом без виз. За одну поездку находиться в другой стране можно будет до 30 дней, а суммарно – не более 90 дней в течение календарного года.

Провести переговоры и подписать соглашение поручено Министерству иностранных дел Беларуси.

Для белорусских туристов поездки на Мальдивы и сейчас проходят по упрощенной схеме. Мальдивские власти выдают бесплатную туристическую визу по прибытии, причем предварительно обращаться за ней не требуется. Такое правило действует для туристов всех национальностей при выполнении условий въезда.

А вот гражданам Мальдив для поездки в Беларусь сейчас требуется виза – Беларусь остается в соответствующем списке МИД островного государства.

Таким образом, новое соглашение должно закрепить двусторонний безвизовый режим, а не только действующий для белорусских туристов упрощенный въезд на Мальдивы.

Интерес белорусов к Мальдивам остается заметным: по официальной статистике островного государства, в 2025 году страну посетили 7442 туриста из Беларуси..

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