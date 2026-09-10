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В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами

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  • 10.09.2026, 21:22
  • 4,736
В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами
Фото: cortesía Protección Civil.

Инцидент произошел 6 сентября.

Семь человек пострадали при крушении самолета в венесуэльском штате Боливар. Среди них — украинская модель София Комар, венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Об этом сообщает El Pitazo со ссылкой на предварительный отчет военных и гражданских охранных агентств в Боливаре.

Инцидент произошел 6 сентября. Самолет Partenavia P.68 с регистрационным номером YV2199 летел из национального парка Канайма, где расположен кемпинг премиум-класса Waka Wen, в котором отдыхали пассажиры. Он следовал в Сьюдад-Боливар и потерпел крушение при посадке в районе аэропорта имени Томаса де Эреса.

Пострадавших пассажиров и пилотов самолета доставили в больничный комплекс Руис-и-Паэс. Информация об их состоянии не разглашалась. Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы, власти начали расследование.

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