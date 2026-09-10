Французский спутник впервые стал станцией 5G и связался с Землей 10.09.2026, 21:17

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В ходе миссии на орбите объединили сразу три технологии.

Французский оператор спутниковой связи Univity сообщил об успешном завершении демонстрационной миссии uniSpark: спутник с базовой станцией 5G на борту впервые установил двустороннее соединение с терминалом на Земле. Испытания вели с площадки космического агентства Франции CNES, а сам аппарат отправили на орбиту в июне 2025 года в рамках государственной программы France 2030.

В ходе миссии на орбите объединили сразу три технологии: полную обработку 5G-сигнала прямо на борту (не простую ретрансляцию), работу в миллиметровом диапазоне (что позволяет передавать огромные массивы данных) и временное дуплексирование, при котором передача и прием данных чередуются в рамках одного частотного ресурса. Классическая архитектура, для сравнения, выделяет под каждое направление свой участок спектра. Речь идет о концепции NTN (Non-Terrestrial Network) — сетях, расширяющих наземную инфраструктуру связи пятого поколения за счет спутников. По оценкам компании, такой подход открывает операторам доступ к новым частотным ресурсам.

Реализовать это было непросто: базовая станция находилась в нескольких сотнях километров от поверхности и двигалась с орбитальной скоростью, поэтому расстояние до терминала постоянно менялось. Инженерам пришлось дополнительно компенсировать задержку распространения сигнала и эффект Доплера (изменения частоты из-за перемещения источника сигнала). Кроме того, дуплексирование требует сверхточной синхронизации аппаратуры на Земле и на орбите по времени и частоте. После серии тестов наземное устройство синхронизировалось и зарегистрировалось в сети uniSpark как обычный 5G-абонент — на это ушло всего два года.

«Мы переходим от технологических обещаний к доказательствам на орбите, — сказал основатель и генеральный директор Univity Шарль Дельфьё. — Мы продемонстрировали способность работать в реальной космической среде с технологиями, созданными на основе наземных сетей 5G. Это решающий шаг к нашей цели — разработать вместе с телеком-операторами космическую инфраструктуру, которая позволит им расширить свои сети за пределы Земли. Космос наконец может стать естественным продолжением наземных сетей».

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