Украина и Канада заключили столетнее партнерство 5 10.09.2026, 21:03

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Иллюстрационное фото

Сотрудничество охватит все: от дронов до космоса.

Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая выводит двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза и закрепляет долгосрочную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Президент Украины Владимир Зеленский и Марк Карни встретились в Калгари в четверг, 10 сентября. Политики подтвердили полную согласованность действий и намерение существенно поднять уровень двустороннего сотрудничества.

В рамках договоренностей Канада будет продолжать удовлетворять самые неотложные военные нужды Украины. В частности, канадская тренировочная миссия UNIFIER официально продлена до 2029 года.

Оттава сосредоточится на предоставлении средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Кроме этого, Киев и дальше будет получать военное оборудование, боеприпасы и поддержку для Вооруженных сил.

Оборонное производство и гарантии безопасности

Страны углубят сотрудничество в области разведки, киберзащиты, противодействия беспилотникам и радиоэлектронного подавления, а также будут противодействовать гибридным угрозам и информационным манипуляциям. В то же время Канада будет работать с партнерами по созданию механизма юридически и политически обязательных гарантий безопасности для предотвращения новой агрессии РФ.

Опираясь на Письмо о намерениях от 24 августа 2025 года, стороны создают долгосрочное оборонно-промышленное партнерство. Оно подразумевает совместное производство беспилотников, систем РЭБ и боеприпасов с передачей технологий и научными исследованиями.

Государства также будут способствовать предсказуемым закупкам совместно производимого оборудования.

Расширение торговли и инвестиций

Экономический блок соглашения предусматривает расширение торговли и инвестиций в рамках обновленного Соглашения о свободной торговле. Страны мобилизуют капитал и инструменты снижения рисков для восстановления Украины через государственно-частное партнерство.

Канада будет сотрудничать с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР по поддержке макроэкономической стабильности Украины. Партнеры также углубят взаимодействие в сфере энергетической безопасности, добычи критических минералов, промышленности и управления лесами.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству исследователей в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, космоса, биотехнологий и цифрового управления.

Защита Черного моря и агросектора

Двусторонние усилия будут направлены на укрепление гражданской киберустойчивости Украины через Таллиннский механизм и регулярные встречи в рамках кибердиалога, начатого в июне 2026 года.

Стороны будут совместно заботиться о безопасности судоходства в Черном море из-за защиты портовой инфраструктуры и блокирования действий российского «теневого флота».

Канада также поддержит украинский аграрный сектор на всех этапах, от посевной кампании до хранения урожая, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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