Как разобраться в себе 6 10.09.2026, 20:15

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Психологи предлагают задать себе два простых вопроса.

Психологи предлагают задать себе два простых вопроса, которые могут помочь лучше понять собственные цели и принимать решения, не ориентируясь исключительно на чужие ожидания. Первый звучит так: «Чью жизнь вы живете?» Второй: «Кто должен решать, как ее прожить?», пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org)

Ответ на первый вопрос обычно кажется очевидным. А вот второй заставляет задуматься. Многим людям проще следовать уже готовому представлению об «успешной жизни», чем самостоятельно решать, чего они действительно хотят.

Исследования показывают, что люди, которые ставят цели в соответствии со своими ценностями и интересами, чаще прикладывают больше усилий, добиваются заметного прогресса и лучше оценивают собственное благополучие.

При этом самостоятельный выбор не означает, что нужно игнорировать чужие советы. Опыт друзей, семьи или коллег может помочь увидеть то, что человек не замечал сам. Однако последнее решение все равно приходится принимать самостоятельно.

«Одного желания недостаточно, чтобы понять, действительно ли стоит к чему-то стремиться», — отмечают авторы.

Психологи предлагают не только спрашивать себя, чего хочется, но и разбираться, почему именно этого хочется и соответствует ли такая цель другим важным сторонам жизни.

«Мы не можем контролировать каждую возможность или результат, но можем выбирать, к чему стремиться и как этого добиваться», — пишут авторы.

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