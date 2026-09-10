Белоруса осудили на 25 лет за подготовку теракта в России 4 10.09.2026, 20:02

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Он якобы готовил теракт по заданию СБУ.

Гражданина Беларуси осудили на 25 лет лишения свободы якобы за подготовку террористического акта в Новороссийске по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным суда, в декабре 2024 года Матвей Китов, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником СБУ, и согласился на конфиденциальное сотрудничество с иностранной спецслужбой.

Позднее, 26 февраля 2025 года, Китов получил задание совершить подрыв пункта отбора на военную службу по контракту в Новороссийске с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Сотрудник СБУ также направил ему подробную инструкцию по сборке и активации СВУ.

На следующий день, 27 февраля, Китов приехал в Новороссийск, забрал компоненты устройства из тайника и перенес их в другой, где хранил до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

«В судебном заседании Китов полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых деяний. При этом отметил, что от сотрудника СБУ, для выполнения поставленной ему задачи по совершению террористического акта он получил 805 долларов США», — отметила пресс-служба.

В результате суд признал Китова виновным по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) Уголовного кодекса.

Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также к штрафу в размере 300 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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