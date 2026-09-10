Анджелина Джоли создает мировой бренд 10.09.2026, 19:53

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АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

ФОТО: GETTY IMAGES

«Atelier Jolie» отличается от обычного магазина.

Анджелина Джоли решила превратить свое модное ателье «Atelier Jolie» в международный бренд. Проект актриса открыла в Нью-Йорке в 2023 году, задумав его как пространство для дизайнеров, портных, художников и других мастеров, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Atelier Jolie» отличается от обычного магазина. Здесь проходят мастер-классы, лекции и ужины, а посетители могут переделать старую одежду и поработать с мастерами.

«Моя идея заключалась в том, чтобы создать пространство и предоставить его в распоряжение разных творческих людей», — рассказала Джоли.

Теперь актриса хочет открыть такие площадки в других странах. Первой зарубежной локацией может стать Бразилия. Кроме того, команда «Atelier Jolie» ведет переговоры с партнерами в Вене и Камбодже.

«Мы всегда надеялись, что наше ателье станет междынародным брендом», — сказала Джоли.

При этом актриса хочет сохранить главную идею проекта — поддержку местных мастеров и развитие творческого сообщества. По ее словам, каждое новое пространство должно работать вместе с художниками и ремесленниками из своей страны.

Джоли также призналась, что сама стала активнее заниматься искусством и ремеслами. Она уже прошла обучение трафаретной печати и освоила некоторые техники валяния.

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