Лукашенко учредил новую академию

Лукашенко учредил новую академию14
- 10.09.2026, 19:14
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Раньше он про нее неоднократно рассуждал.
В Беларуси с 1 сентября 2027 года заработает Академия интеллектуальных технологий. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба узурпатора.
Академия со следующего сентября начнет подготовку «специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений».
«Для приема предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах», — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Желающие обучаться в академии должны будут представить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение.
Заключительным этапом отбора станет практический интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания.
В новый вуз привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов-практиков предприятий, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах.
Кроме того, учащиеся смогут сами выбирать спецкурсы, смежную профилизацию или специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность.
«Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию», — говорится в сообщении.
По завершении обучения предусматривается сдача госэкзамена и защита стартап-проекта или прикладной научно-исследовательской работы.
Напомним, о создании некоего образовательного центра для одаренных диктатор заговорил в январе, хотел «собрать туда по перспективным направлениям самых толковых ребят».
Совпало это с близившимся к концу этапом обучения младшего сына Лукашенко Николая в Пекинском университете — он учился там с другими белорусскими студентами. Узурпатор тогда говорил, что «нам надо будет в этот центр отбирать, как зернышки, лучших».
В августе Лукашенко собирал специальное совещание насчет новой академии. При этом пожелал, чтобы «мы при жизни еще что-то создали».