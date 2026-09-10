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Лукашенко учредил новую академию

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  • 10.09.2026, 19:14
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Лукашенко учредил новую академию
Фото: Reuters

Раньше он про нее неоднократно рассуждал.

В Беларуси с 1 сентября 2027 года заработает Академия интеллектуальных технологий. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба узурпатора.

Академия со следующего сентября начнет подготовку «специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений».

«Для приема предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Желающие обучаться в академии должны будут представить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение.

Заключительным этапом отбора станет практический интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания.

В новый вуз привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов-практиков предприятий, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах.

Кроме того, учащиеся смогут сами выбирать спецкурсы, смежную профилизацию или специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность.

«Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию», — говорится в сообщении.

По завершении обучения предусматривается сдача госэкзамена и защита стартап-проекта или прикладной научно-исследовательской работы.

Напомним, о создании некоего образовательного центра для одаренных диктатор заговорил в январе, хотел «собрать туда по перспективным направлениям самых толковых ребят».

Совпало это с близившимся к концу этапом обучения младшего сына Лукашенко Николая в Пекинском университете — он учился там с другими белорусскими студентами. Узурпатор тогда говорил, что «нам надо будет в этот центр отбирать, как зернышки, лучших».

В августе Лукашенко собирал специальное совещание насчет новой академии. При этом пожелал, чтобы «мы при жизни еще что-то создали».

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