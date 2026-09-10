Россияне бросились скупать ударостойкие пленки для окон и страховки из-за роста числа атак БПЛА 2 10.09.2026, 19:07

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Война возвращается туда, откуда она пришла.

Множащиеся случаи прилета украинских дронов, которые все чаще взрываются около жилых домов или попадают в них, заставляют россиян искать способы защиты от БПЛА. Страховщики фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес. Жители также пытаются защититься от ранений, если окна будут выбиты взрывной волной, передает The Moscow Times.

Спрос на ударостойкие пленки петербургской компании Solartek, наклеиваемые на стекло для предотвращения разлета осколков, подскочил в этом году на 50%, рассказал Reuters ее менеджер Павел Левит. По его словам, среди клиентов компании, имеющей представительства в 13 регионах, — как обычные жители, так и компании, а также государственные учреждения. «Сейчас этот продукт стал настолько популярным, что на российском рынке даже наблюдается дефицит защитной пленки», — сказал Левит.

В отличие от российской армии, бомбардирующей ракетами и дронами жилые кварталы украинских городов, беспилотники ВСУ бьют прежде всего по инфраструктурным и военным объектам. Тем не менее, вместе с интенсивностью атак растет и количество случаев попадания в жилые дома. Это могут быть как обломки сбитого БПЛА, так и сам аппарат, отклонившийся от цели, например, под действием средств радиоэлектронной борьбы. В выходные во время атаки дронов было повреждено несколько жилых домов в Ростове; по данным мэра Александра Скрябина, пострадали четыре человека.

Также россияне пытаются массово застраховать недвижимость. Раньше спроса на полисы от ударов беспилотников практически не было, но за последний год количество запросов резко возросло, рассказал Олег Ханин, генеральный директор компании «Союз страховые брокеры»:

«Мы сидим в [своем московском] офисе, а клиенты со всей России звонят на все наши телефоны и пишут на все наши электронные адреса».

Теперь компания предлагает пакеты страхования от налетов дронов.

По данным Банка России, в первом полугодии премии по полисам страхования домашнего имущества выросли на 18% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Одна из главных причин – скачок спроса из-за участившихся атак дронов, сообщал в августе Всероссийский союз страховщиков.

Из-за высокого спроса рост премий может продолжиться, считает Ханин.

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