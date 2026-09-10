Жителя Коста-Рики могут признать старейшим в мире 5 10.09.2026, 20:55

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Фото: Reuters

Своим долголетием мужчина обязан вполне простым вещам.

В Коста-Рике пытаются официально подтвердить возраст местного долгожителя, который может претендовать на мировой рекорд.

Хосе Флоресу 119 лет. Согласно его удостоверению личности, мужчина родился 11 июля 1907 года. Если эти данные пройдут проверку, он сможет получить звание старейшего человека на планете из ныне живущих, сообщает Reuters.

Сейчас рекорд принадлежит британке Этель Катерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет.

Чтобы удостовериться в возрасте Флореса, специалисты изучают его свидетельства о рождении и крещении, а также другие документы разных лет.

Свое заключение должны дать представители международных организаций, в том числе Книги рекордов Гиннесса.

Хосе живет в Сардинале на полуострове Никоя. Это одна из пяти "голубых зон" мира – мест, где люди живут дольше и нередко доживают до 100 лет.

Местные жители связывают свое долголетие сразу с несколькими факторами. Они пьют богатую кальцием и магнием воду, едят много кукурузы и бобовых, много работают физически и поддерживают тесные связи с родными.

Многое из этого совпадает с образом жизни самого Флореса. Всю жизнь он трудился в сельской местности, а еще у него большая семья: восемь детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка.

Сейчас будни костариканского долгожителя проходят спокойно и размеренно. Он любит вспоминать истории из своей жизни, шутит и иногда даже соревнуется с внучкой в армрестлинге.

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