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В пятницу в Беларуси будет до +21°C

  • 10.09.2026, 21:34
В пятницу в Беларуси будет до +21°C

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 11 сентября будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами пройдут кратковременные дожди, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, по северо-восточной половине с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет 16-21 градусов выше нуля.

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