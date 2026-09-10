В пятницу в Беларуси будет до +21°C
- 10.09.2026, 21:34
Преимущественно без осадков.
В Беларуси 11 сентября будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами пройдут кратковременные дожди, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, по северо-восточной половине с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет 16-21 градусов выше нуля.