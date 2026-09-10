Белорусов в Литве стало на 15 тысяч меньше

Белорусов в Литве стало на 15 тысяч меньше9
- 10.09.2026, 22:06
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Балтийскую страну каждый квартал покидает около тысячи наших соотечественников.
По данным Департамента миграции при МВД Литвы, к началу сентября в стране насчитывалось 47 872 белоруса с видами на жительство всех типов.
За месяц балтийскую страну покинуло 411 белорусов с ВНЖ. А за последние 12 месяцев — 3 648 белорусов.
Последний год их становится меньше примерно на тысячу каждый квартал. Но темпы, кажется, замедлились.
За январь–август количество белорусов с ВНЖ в Литве уменьшилось на 2 414. Для сравнения, за первые восемь месяцев 2025 года минус был 5 991 человек.
Больше всего белорусов с ВНЖ в Литве было зафиксировано к 1 апреля 2024 года — тогда показатель достигал 62 844. С того времени он падает.
При этом белорусы остаются второй по численности группой иностранцев с ВНЖ в Литве после украинцев, которых немного прибавилось.