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Премьер-министр Канады объявил о запуске национального рынка дронов

  • 10.09.2026, 22:24
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Премьер-министр Канады объявил о запуске национального рынка дронов
ФОТО: THE CANADIAN PRESS

Треть произведенных БПЛА будут передавать Украине.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement — национального цифрового рынка дронов, который свяжет операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Карни, это ускорит поиск, приобретение и развертывание возможностей, связанных с беспилотными системами и защитой от них.

«…должен признать, что наши вооруженные силы на данный момент располагают примерно 2000 дронов. В ближайшие годы нам понадобятся миллионы. Поэтому в начале этого года наше правительство — правительство Канады — запустило Инициативу по оборонным беспилотникам, направленную на расширение отечественного производства БПЛА. Эта инициатива обеспечит Вооруженные силы и Береговую охрану Канады безопасными и надежными беспилотными системами мирового уровня», — заявил Карни во время общения со СМИ совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Канада предпринимает важные шаги для развития своих возможностей в сфере беспилотников и углубления партнерства с Украиной. Карни отметил, что запуск национального рынка беспилотников для Вооруженных сил Канады позволит стране производить миллионы беспилотников в течение следующих двух лет.

«Сегодняшние контракты увеличат количество беспилотников, доступных для ВВС Канады, в десять раз. Важно, что треть всех производимых нами беспилотников пойдет на поддержку обороны Украины», — сообщил премьер.

9 сентября президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Канаду с визитом, который продлится до 11 сентября.

10 сентября глава государства сообщил, что встретился с Карни и обсудил с ним зимний пакет поддержки.

Зеленский …и Карни подписали декларацию о столетнем партнерстве. Она предусматривает намерение стран вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

В документе указано, что Канада продолжит удовлетворять наиболее насущные военные потребности Украины и поддерживать операцию UNIFIER, срок действия которой был продлен до 2029 года.

Кроме того, Оттава продолжит укреплять ВСУ, уделяя особое внимание насущной потребности в средствах ПВО и перехватчиках. Канада и впредь будет предоставлять подготовку, военную технику, боеприпасы и оказывать другую критически важную военную поддержку.

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