Украинская баллистика FP-7 перейдет к боевым испытаниям уже через неделю 6 10.09.2026, 22:54

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Фото: Fire-Point

Ракеты с большей дальностью могут начать испытывать непосредственно по России.

Украинская баллистическая ракета FP-7 в течение нескольких недель перейдет к боевому применению в рамках третьего этапа испытаний этого вооружения. Об этом заявила главный исполнительный директор (CEO) компании Fire Point Ирина Терех во время оборонной выставки MSPO 2026 в Польше, передает медиа NV.

По словам Терех, ракеты FP-7 успешно прошли два из трех этапов испытаний.

«Поэтому мы ожидаем, что это [вооружение. – Ред.] станет готовым к эксплуатации очень скоро. То есть мы говорим о неделях, а не месяцах или чем-то подобном», – указала CEO Fire Point.

Она объяснила, что есть три этапа испытаний ракет:

→ на первом происходят наземные и лабораторные испытания каждой системы и подсистемы по отдельности. Например, проверяются ракетные двигатели или различные навигационные системы;

→ второй этап – летные испытания на территории Украины;

→ третий – военные испытания.

«Он проходит как часть процесса кодификации [регистрации и допуска вооружения к использованию в Силах обороны], но его также можно назвать военным развертыванием, и это тоже процесс, который нам нужно пройти», – указала Терех.

Заявленная дальность FP-7 составляет 300 км. Другая баллистическая ракета FP-9, которую также разрабатывает Fire Point, имеет ожидаемую дальность более чем в 2,5 раза больше – 855 км.

Говоря о FP-9, Терех отметила, что сейчас эта ракета находится на этапе летных испытаний.

Она предположила, что поскольку это «очень дальнобойная» баллистическая ракета, второй этап может постепенно перейти в боевое испытание.

«Потому что в Украине недостаточно пространства, чтобы провести настоящие испытания. И, возможно, нам придется начать испытания непосредственно на противнике», – объяснила CEO Fire Point.

Ранее она заявляла, что FP-7 подготовят к боевому применению в конце сентября.

Украине необходима собственная баллистика для ударов по оккупантам, поскольку такое вооружение сложнее перехватить противовоздушной обороне, чем дроны и крылатые ракеты.

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