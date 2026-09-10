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Зеленский: Первые результаты на пути к миру могут быть до конца сентября

21
  • 10.09.2026, 22:04
  • 6,700
Зеленский: Первые результаты на пути к миру могут быть до конца сентября
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Американцам перед зимой нужно предпринять сильные шаги.

Украина рассчитывает на встречу с американскими чиновниками в конце сентября. Первые результаты в мирном процессе с РФ могут быть уже до конца месяца.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.

По словам главы государства, действительно сильных переговоров во время выборов в Госдуму РФ, скорее всего, не будет.

«Но в конце сентября у нас будет возможность встретиться с американской командой в Нью-Йорке. И в течение текущего периода каждый день мои советники по национальной безопасности, они на связи с американской командой, они говорят о том, какие результаты могут быть, как подготовиться к трехсторонней встрече, какой результат может быть», - добавил он.

Зеленский уточнил, что все партнеры в мире сейчас поднимают вопрос поставок сельхозпродукции, которые были заблокированы российскими атаками в Черном море.

«Мы верим в мир и мы будем двигаться в этом направлении. Есть только один способ остановить эту войну, другого пути нет. Поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем выйти на них до конца сентября», - подчеркнул президент.

Он добавил, что американцам перед зимой нужно предпринять сильные шаги. В этом нуждается не только Украина, но и Европе, а также весь мир.

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