Россия столкнулась с обвальным падением добычи нефти 3 10.09.2026, 21:43

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Фото: Reuters

«Помогли» украинские удары по НПЗ.

Российские нефтяные компании девятый месяц подряд сокращают добычу после серии украинских ударов по НПЗ, уронивших нефтепереработку в стране до минимума за два десятилетия.

В августе нефтедобыча в РФ опустилась до 8,72 млн баррелей в сутки, показав сильнейшее месячное снижение более чем за год — на 160 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ОПЕК+.

По сравнению с декабрем, когда добыча в России начала падать, производство нефти сократилось на 660 тысяч баррелей в сутки, а его текущие объемы — на 1,17 млн баррелей в день ниже, чем позволяет квота ОПЕК+.

«Все более частые и эффективные удары беспилотников по нефтегазовой инфраструктуре России оказывают влияние не только на НПЗ, но и на сектор добычи нефти», — отмечает Дарья Мельник, вице-президент Rystad Energy. Из-за простоя нефтезаводов объемы нефтепереработки в России сократились на 30%, а это сделало лишними примерно 1,7 млн баррелей ежедневной добычи.

Невозможность вывезти всю эту нефть на экспорт и ограниченные мощности по ее хранению вынуждают нефтяников замораживать скважины, подчеркивает Rystad. По оценкам правительства, в этом году нефтедобыча в России обновит 17-летний минимум — 494,2 миллиона тонн.

Добыча российской нефти продолжит падать и 2027 году, прогнозирует Rystad, до 8,6 млн баррелей в сутки. Значительная часть нефтяных мощностей в стране приходится на старые, истощенные месторождения, запущенные еще во времена СССР. Чем дольше такие скважины остаются в нерабочем состоянии, тем больше вероятность, что вернуть их к прежней мощности уже не получится, поясняет Rystad. При этом некоторые скважины могут быть потеряны навсегда, поскольку затраты на их ремонт и перезапуск станут экономически нецелесообразными.

С постсоветского пика, показанного в 2019 году (11,2 млн баррелей в день) добыча нефти в России уже упала уже более чем на 20%. И в целом «нефтяная отрасль оказалась в цугцванге», считает Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги.

Добыча нефти в России в ближайшее время будет снижаться медленно, но устойчиво — со скоростью около 3% в год, считает Вакуленко: «Удержание полки добычи или ее прирост возможны только за счет вовлечения в добычу запасов с технической себестоимостью полного цикла более $35–40/bbl, на что у российской нефтяной отрасли сейчас нет достаточного капитала, а у государства — готовности этот капитал оставлять в отрасли».

После войны с Украиной Россия, по словам Вакуленко, вероятно, окажется в положении государства-изгоя, отрезанного от западных рынков и технологий. «При этом она, вполне возможно, углубится в подготовку к возможной следующей войне с Украиной, а также к новому, неопределенно долгому периоду военного противостояния с Европой и гонки вооружений с Соединенными Штатами. Сокращение нефтяных доходов сделает ситуацию еще сложнее», — добавляет эксперт.

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