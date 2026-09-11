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Один из крупнейших банков РФ захлебывается в плохих кредитах

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  • 11.09.2026, 6:34
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Один из крупнейших банков РФ захлебывается в плохих кредитах
Иллюстрационное фото

Есть сомнения, что он сможет вернуть около $8 миллиардов.

У одного из крупнейших частных банков России резко вырос объем проблемных корпоративных кредитов. У Московского кредитного банка (МКБ), который входит в число системно значимых финансовых организаций, к концу июня около 671 млрд рублей, или $8 млрд, приходилось на долги, по которым банк сомневается в полном возврате средств, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Объем таких кредитов только за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 28%. На них приходится более 27% корпоративного кредитного портфеля МКБ — заметно выше среднего показателя по российской банковской системе.

По данным Банка России, доля проблемных корпоративных займов во всем секторе составляла около 12% на конец июня против 11,2% годом ранее. Одновременно доля кредитов, которые пришлось реструктурировать из-за проблем заемщиков, выросла с 3,5% до 4,9%.

Ситуация отражает растущее давление на компании, особенно в капиталоемких отраслях. Высокие процентные ставки, замедление экономики, санкции и расходы на войну ухудшают финансовое положение бизнеса и повышают риск неплатежей.

«Проблемы МКБ заметны, но пока управляемы. Наиболее вероятный сценарий — докапитализация со стороны акционеров или связанных структур», — считает экономист Bloomberg Екатерина Власова.

Банк России при этом пытается не допустить массовых дефолтов, поощряя банки реструктурировать задолженность. Однако такой подход способен лишь отсрочить проблему и скрыть ухудшение качества кредитов.

«Ситуацию нельзя назвать откровенным кризисом, но нормальной работой банковской системы ее тоже не назовешь», — считают эксперты.

МКБ может рассчитывать на поддержку акционеров и, при необходимости, Банка России. Но рост проблемных долгов показывает, насколько болезненно затяжная война и высокие ставки отражаются на российской финансовой системе.

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