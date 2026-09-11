Окружение понимает, что Путин — голый 8 Михаил Фишман

11.09.2026, 7:06

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Фото: Getty Images

Против войны выступают многие российские генералы.

Судя по тем утечкам, которые уже были, во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву снова обсуждался вопрос некой демилитаризованной зоны. Это тоже не новая идея, она тоже обсуждалась и на прежних этапах переговоров.

Смысл в том, что Украина выводит войска, а вопрос в том, что происходит дальше? Мы знаем из прежних попыток, что были идеи создать некую демилитаризованную зону, но Россия всегда возвращалась с максимумом того, на что они были готовы пойти. Если я ничего не путаю, это: ладно, пускай там не будут стоять регулярные вооруженные силы, но там будет Росгвардия. Это на самом деле шило на мыло.

И есть ощущение, что договориться все равно нельзя. И не потому, что есть какие-то непреодолимые проблемы с тем, как же эту зону организовать, а вопрос просто в том, что для Путина по-прежнему вопрос переговоров — это

игра с нулевой суммой. Его по определению устроит только то, что не устроит Украину, не устроит Киев. В этом смысл всех переговоров вокруг Донбасса.

Донбасс Путину нужен не сам по себе, зачем ему Донбасс? Это сама по себе земля, которая не играет роли. Играет роль символическая победа, играет роль капитуляция перед требованиями Кремля, который, в свою очередь, породит некие новые процессы, на которые в Москве рассчитывают.

Главная цель Путина по-прежнему не изменилась, это очень видно и потому, как он ведет войну, и потому, как он в целом ведет политику. Его цель по-прежнему — это Украина. И Донбасс к ней ключ.

Так было в 2014 году, так было по ходу Минских соглашений, так было в течение многих лет. То же самое во время этой страшной войны.

В этом смысле цели не поменялись. Поэтому если будут те компромиссные варианты, на которые будет готов Киев, понимая, что он не поступается главным, а именно — устойчивостью политической ситуации в стране и в целом сохранением Украины как жизнеспособного государства — это не устроит Путина.

Поэтому всегда на стол будет ложиться карта, которая должна будет смешать ситуацию на доске и сделать ее неприемлемой для Киева, чтобы он ее принял именно в таком виде. Вот в чем смысл тех переговоров, которые могут идти и как их видит Москва. Они нужны для того, чтобы принудить Киев либо просто к формальной капитуляции, либо к такой сдаче позиций, которая неизбежно приведет к тяжелейшим последствиям для страны и для политической ситуации в стране.

В Кремле рассчитывают на кризис в Украине, для этого делается все. Для этого начинается новый этап эскалации, целью которого является, грубо говоря, само общественное мнение Украины, которое должно, по замыслу, не выдержать постоянного напряжения от постоянных атак — либо надавить на правительство так или иначе, либо просто выйти на улицы. Не знаю, как они это видят в Кремле, но цели именно в этом.

И поэтому, к сожалению, не приходится видеть никаких позитивных перспектив у этих переговоров сегодня. Они, в принципе, не могут ничем закончиться, потому что на кону стоит по-прежнему для Москвы и для Киева, соответственно, независимость Украины, ее суверенитет, ее существование как государства.

Думаю, что подавляющее большинство в топ-чиновничьем классе России сейчас — голуби, в этом сомнений никаких нет. Вообще целиком бюрократический аппарат, которому нужно исполнять все эти приказы, искать деньги на войну, искать людей для войны, губернаторы, перед которыми ставят КПI: собрать столько-то контрактников, которые понимают, что они не могут их выполнить никак, — они сбрасывают это вниз, на мэров городов… Те тоже ходят, схватившись за голову, не понимая, что им делать. Это ж их собственные жители в небольших городах — они их знают, знакомы лично. И им все равно нужно их с полицией тягать и искать у них какие-то нарушения, чтобы, шантажируя уголовными делами, отправлять на фронт и так далее. Это я реальную ситуацию описываю.

Никто из них не ястреб сегодня. Это более-менее очевидно. Просто проблема в том, что никто ничего не может сделать. Они все в этом смысле заложники того курса, о котором заявил Путин и которого он требует.

В России единоличная тирания. Более того, я даже скажу, что я уверен в том, что как минимум часть тех генералов, которые ведут сейчас военную кампанию на фронте, вплоть до командующих группировками, тоже против продолжения этой войны и тоже за то, чтобы ее завершить. Они тоже не понимают сейчас, в чем ее цель, и тоже считают, что Путин ее завел совершенно в никуда. Все это провал.

Это всем в окружении Путина понятно: в этом смысле король голый. Но они все заложники, никто из них ничего не может сделать. Все должны выполнять приказы, и так это и происходит сейчас.

Михаил Фишман, New Voice

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