Соболенко вышла в финал US Open

Соболенко вышла в финал US Open7
- 11.09.2026, 8:03
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В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в финал US Open. В полуфинале Арина обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.
Игра закончилась со счетом 7:5, 6:2. Матч шел 1 час 20 минут.
За всю игру Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.
На счету ее соперницы четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина из Казахстана.