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Соболенко вышла в финал US Open

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  • 11.09.2026, 8:03
  • 3,534
Соболенко вышла в финал US Open
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в финал US Open. В полуфинале Арина обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Игра закончилась со счетом 7:5, 6:2. Матч шел 1 час 20 минут.

За всю игру Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.

На счету ее соперницы четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина из Казахстана.

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