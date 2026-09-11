Соболенко вышла в финал US Open 7 11.09.2026, 8:03

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в финал US Open. В полуфинале Арина обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Игра закончилась со счетом 7:5, 6:2. Матч шел 1 час 20 минут.

За всю игру Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.

На счету ее соперницы четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале белорусскую теннисистку ждет Елена Рыбакина из Казахстана.

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