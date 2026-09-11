закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туристы шокированы происходящим в Беловежской пуще

8
  • 11.09.2026, 8:39
  • 6,724
Туристы шокированы происходящим в Беловежской пуще

Состояние животных вызывает гнев посетителей.

Национальный парк «Беловежская пуща» считается гордостью Беларуси. Это заповедный лес и старейший национальный парк в Европе площадью более 150 тысяч гектаров. Здесь есть реликтовый лес, поместье Деда Мороза и экскурсионные вольеры, где можно вблизи увидеть зубров, оленей, волков и других животных. Однако туристы, посетившие парк в последнее время, шокированы тем, что там происходит.

Одной из первых эту тему подняла пользовательница соцсети threads с ником az.pshv. Девушка рассказала, что живёт в Бресте уже семь лет, но в Беловежской пуще побывала впервые — и реальность разошлась с ожиданиями. Среди претензий — платный вход даже на пешеходные тропы, несоответствие реального режима работы заявленному (кафе и туалет закрылись раньше указанного времени), а также состояние животных: по её словам, волки в вольерах измучены паразитами — уши покрыты личинками мух и местами облысели.

Публикация не осталась незамеченной — жители Беларуси и других стран начали делиться собственным опытом посещения парка.

Пользовательница valianna пожаловалась на условия содержания медведя: тесная клетка без веток и свежей воды, по её мнению, негативно сказывается на психике животного.

cherry8_poppers сравнила увиденное с минским зоопарком, отметив, что, несмотря на общую критику зоопарка, там у медведя вольер большего размера — с игрушками, укрытием и бассейном.

veronika.slabko призналась, что состояние животных в вольерах довело её до слёз ещё в прошлом году.

yulkazheigalo также описала вольеры как «боль»: по её словам, крупное животное содержится в клетке, не приспособленной для жизни, и целыми днями ходит по кругу.

mashka.dudenko, посетившая парк этим летом, рассказала, что во время жары зубры не имели возможности укрыться от солнца, у осла были необрезанные копыта, из-за чего он с трудом передвигался, а поведение медведей указывало на психологическую нестабильность. При этом, по её словам, вся территория застроена платными дорожками, тогда как вольеры с животными находятся в запущенном состоянии.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар