Туристы шокированы происходящим в Беловежской пуще 8 11.09.2026, 8:39

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Состояние животных вызывает гнев посетителей.

Национальный парк «Беловежская пуща» считается гордостью Беларуси. Это заповедный лес и старейший национальный парк в Европе площадью более 150 тысяч гектаров. Здесь есть реликтовый лес, поместье Деда Мороза и экскурсионные вольеры, где можно вблизи увидеть зубров, оленей, волков и других животных. Однако туристы, посетившие парк в последнее время, шокированы тем, что там происходит.

Одной из первых эту тему подняла пользовательница соцсети threads с ником az.pshv. Девушка рассказала, что живёт в Бресте уже семь лет, но в Беловежской пуще побывала впервые — и реальность разошлась с ожиданиями. Среди претензий — платный вход даже на пешеходные тропы, несоответствие реального режима работы заявленному (кафе и туалет закрылись раньше указанного времени), а также состояние животных: по её словам, волки в вольерах измучены паразитами — уши покрыты личинками мух и местами облысели.

Публикация не осталась незамеченной — жители Беларуси и других стран начали делиться собственным опытом посещения парка.

Пользовательница valianna пожаловалась на условия содержания медведя: тесная клетка без веток и свежей воды, по её мнению, негативно сказывается на психике животного.

cherry8_poppers сравнила увиденное с минским зоопарком, отметив, что, несмотря на общую критику зоопарка, там у медведя вольер большего размера — с игрушками, укрытием и бассейном.

veronika.slabko призналась, что состояние животных в вольерах довело её до слёз ещё в прошлом году.

yulkazheigalo также описала вольеры как «боль»: по её словам, крупное животное содержится в клетке, не приспособленной для жизни, и целыми днями ходит по кругу.

mashka.dudenko, посетившая парк этим летом, рассказала, что во время жары зубры не имели возможности укрыться от солнца, у осла были необрезанные копыта, из-за чего он с трудом передвигался, а поведение медведей указывало на психологическую нестабильность. При этом, по её словам, вся территория застроена платными дорожками, тогда как вольеры с животными находятся в запущенном состоянии.

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