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Почему для здоровья так важно завтракать

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  • 11.09.2026, 9:02
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Почему для здоровья так важно завтракать

Первый прием пищи — самый важный.

Завтрак играет ключевую роль в нашем питании, оказывая влияние на здоровье, вес и общее самочувствие. Хотя он не является строго обязательным, его регулярное употребление особенно полезно для людей с избыточным весом.

На этот вопрос отвечает нутрициолог и тренер Юрий Попко, пишет «Курсор».

Утром уровень гормона кортизола достигает пика, и пропуск завтрака может привести к его сохранению на высоком уровне, что способствует накоплению висцерального жира и повышению рисков для здоровья.

Рекомендации по завтраку:

Время приема пищи: Рекомендуется завтракать в течение часа-двух после пробуждения или завершения утренней тренировки.

Состав завтрака: Важно избегать случайных перекусов и вместо этого подготовить сбалансированный прием пищи, включающий белки, жиры и углеводы. Это обеспечит организм энергией и поможет предотвратить переедание в течение дня.

Последствия пропуска завтрака:

Риск переедания: Пропуск утреннего приема пищи может привести к накоплению голода, что увеличивает вероятность переедания в вечернее время.

Качество сна: Поздние приемы пищи, вызванные пропуском завтрака, могут привести к ощущению тяжести и нарушению естественных биоритмов, что негативно сказывается на качестве сна.

Эффективность пищеварения: Утром пищеварительная система работает наиболее эффективно, поэтому завтрак способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Рекомендации по организации завтрака:

Избегайте жирных и сладких блюд: Такие продукты обеспечивают лишь временное насыщение и могут привести к резким скачкам уровня сахара в крови.

Сбалансированный рацион: Выбирайте продукты с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов. Например, овсянка, требующая длительного приготовления, в сочетании с яйцами и овощами, обеспечит необходимый баланс питательных веществ.

Время последнего приема пищи: Старайтесь не ужинать слишком поздно, чтобы утром чувствовать легкий голод и не пропускать завтрак.

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