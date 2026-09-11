закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW раскрыл значение слов Медведева

1
  • 11.09.2026, 9:27
  • 3,868
ISW раскрыл значение слов Медведева
Дмитрий Медведев
ФОТО: GETTY IMAGES

Кремль готовится к затяжной войне.

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев официально подтвердил приверженность партии курсу на затяжную войну против Украины, закрепив провоенную позицию как часть государственной идеологии России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечает ISW, в интервью изданию «Ведомости» Медведев заявил о «решимости» России продолжать войну в Украине, наращивать долгосрочную милитаризацию общества и требовать от граждан идти на все большие экономические жертвы.

По его словам, российскому обществу необходимо сохранять режим «постоянной готовности к войне» даже после завершения боевых действий в Украине. При этом, считает Медведев, в послевоенный период оборонная промышленность страны должна переориентироваться на накопление запасов вооружений для отражения «угрозы со стороны НАТО».

Несмотря на это, Медведев отверг возможность проведения мобилизации — хотя, как подчеркивает ISW, все больше признаков указывают на то, что Кремль готовит для нее почву после сентябрьских выборов в Государственную думу.

В отчете также напоминается, что 22 августа российский диктатор Владимир Путин охарактеризовал «Единую Россию» как «партию войны», призванную реализовывать его идеологические цели.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин ищет способ провести скрытую мобилизацию в России, не объявляя ее официально. А 11 августа президент сообщил, что Россия готовит волну мобилизации на осень 2026 года — сразу после «имитации парламентских выборов». Свои слова Зеленский подкрепил ссылкой на внутренние российские документы, полученные украинской разведкой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар