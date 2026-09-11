ISW раскрыл значение слов Медведева

ISW раскрыл значение слов Медведева1
- 11.09.2026, 9:27
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Кремль готовится к затяжной войне.
Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев официально подтвердил приверженность партии курсу на затяжную войну против Украины, закрепив провоенную позицию как часть государственной идеологии России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Как отмечает ISW, в интервью изданию «Ведомости» Медведев заявил о «решимости» России продолжать войну в Украине, наращивать долгосрочную милитаризацию общества и требовать от граждан идти на все большие экономические жертвы.
По его словам, российскому обществу необходимо сохранять режим «постоянной готовности к войне» даже после завершения боевых действий в Украине. При этом, считает Медведев, в послевоенный период оборонная промышленность страны должна переориентироваться на накопление запасов вооружений для отражения «угрозы со стороны НАТО».
Несмотря на это, Медведев отверг возможность проведения мобилизации — хотя, как подчеркивает ISW, все больше признаков указывают на то, что Кремль готовит для нее почву после сентябрьских выборов в Государственную думу.
В отчете также напоминается, что 22 августа российский диктатор Владимир Путин охарактеризовал «Единую Россию» как «партию войны», призванную реализовывать его идеологические цели.
8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин ищет способ провести скрытую мобилизацию в России, не объявляя ее официально. А 11 августа президент сообщил, что Россия готовит волну мобилизации на осень 2026 года — сразу после «имитации парламентских выборов». Свои слова Зеленский подкрепил ссылкой на внутренние российские документы, полученные украинской разведкой.