ISW раскрыл значение слов Медведева 1 11.09.2026, 9:27

3,868

Дмитрий Медведев

ФОТО: GETTY IMAGES

Кремль готовится к затяжной войне.

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев официально подтвердил приверженность партии курсу на затяжную войну против Украины, закрепив провоенную позицию как часть государственной идеологии России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечает ISW, в интервью изданию «Ведомости» Медведев заявил о «решимости» России продолжать войну в Украине, наращивать долгосрочную милитаризацию общества и требовать от граждан идти на все большие экономические жертвы.

По его словам, российскому обществу необходимо сохранять режим «постоянной готовности к войне» даже после завершения боевых действий в Украине. При этом, считает Медведев, в послевоенный период оборонная промышленность страны должна переориентироваться на накопление запасов вооружений для отражения «угрозы со стороны НАТО».

Несмотря на это, Медведев отверг возможность проведения мобилизации — хотя, как подчеркивает ISW, все больше признаков указывают на то, что Кремль готовит для нее почву после сентябрьских выборов в Государственную думу.

В отчете также напоминается, что 22 августа российский диктатор Владимир Путин охарактеризовал «Единую Россию» как «партию войны», призванную реализовывать его идеологические цели.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин ищет способ провести скрытую мобилизацию в России, не объявляя ее официально. А 11 августа президент сообщил, что Россия готовит волну мобилизации на осень 2026 года — сразу после «имитации парламентских выборов». Свои слова Зеленский подкрепил ссылкой на внутренние российские документы, полученные украинской разведкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com