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Япония потребовала изменить новую карту мира

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  • 11.09.2026, 11:23
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Япония потребовала изменить новую карту мира

Из-за обозначения Курил.

Япония потребовала изменить новую карту мира в проекции Equal Earth, за использование которой ранее проголосовала Генеральная Ассамблея ООН. Токио возмутило то, что спорные острова южной части Курильской гряды обозначены на карте тем же цветом, что и Россия, сообщает «Радио Свобода».

Япония была среди 164 стран, поддержавших резолюцию. Украина вошла в число шести воздержавшихся: Киев заявил, что на карте аннексированный Россией Крым обозначен цветом, отличающимся от остальной территории Украины, и предупредил, что подобное изображение создает опасный прецедент. Против резолюции проголосовали США.

Официальный представитель правительства Японии Минору Кихара заявил в четверг, 10 сентября, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства».

«Мы направили протест оператору сайта, разместившего карту, по дипломатическим каналам, потребовав исправить это изображение», — сказал Кихара. По его словам, Токио считает необходимым не допустить распространения «неверных представлений» о принадлежности территорий и географических названиях.

Генассамблея ООН 4 сентября поддержала резолюцию с призывом использовать проекцию Equal Earth вместо традиционной проекции Меркатора. В ООН заявили, что она позволяет точнее отображать реальные соотношения площадей континентов: в частности, Африка выглядит значительно крупнее, а Северная Америка и Европа — меньше, чем на привычных картах в проекции Меркатора.

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