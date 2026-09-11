Япония потребовала изменить новую карту мира 3 11.09.2026, 11:23

4,950

Из-за обозначения Курил.

Япония потребовала изменить новую карту мира в проекции Equal Earth, за использование которой ранее проголосовала Генеральная Ассамблея ООН. Токио возмутило то, что спорные острова южной части Курильской гряды обозначены на карте тем же цветом, что и Россия, сообщает «Радио Свобода».

Япония была среди 164 стран, поддержавших резолюцию. Украина вошла в число шести воздержавшихся: Киев заявил, что на карте аннексированный Россией Крым обозначен цветом, отличающимся от остальной территории Украины, и предупредил, что подобное изображение создает опасный прецедент. Против резолюции проголосовали США.

Официальный представитель правительства Японии Минору Кихара заявил в четверг, 10 сентября, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства».

«Мы направили протест оператору сайта, разместившего карту, по дипломатическим каналам, потребовав исправить это изображение», — сказал Кихара. По его словам, Токио считает необходимым не допустить распространения «неверных представлений» о принадлежности территорий и географических названиях.

Генассамблея ООН 4 сентября поддержала резолюцию с призывом использовать проекцию Equal Earth вместо традиционной проекции Меркатора. В ООН заявили, что она позволяет точнее отображать реальные соотношения площадей континентов: в частности, Африка выглядит значительно крупнее, а Северная Америка и Европа — меньше, чем на привычных картах в проекции Меркатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com