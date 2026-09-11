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Названы пять продуктов для здоровья сердца

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  • 11.09.2026, 11:19
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Названы пять продуктов для здоровья сердца

Один из них — красный лук.

Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от питания. Врач Ниса Аслам советует обратить внимание на продукты красного и фиолетового цвета, которые богаты антоцианами и другими полезными растительными соединениями.

Об этом пишет The Daily Mirror.

Одним из таких продуктов является красный виноград. Он содержит полифенолы и ресвератрол, известные своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Специалист отмечает, что эти вещества могут положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Полезным дополнением к рациону может стать и черника. Ее насыщенный цвет связан с высоким содержанием антоцианов. Ягоды можно добавлять в кашу, йогурт или употреблять самостоятельно.

Еще один вариант — красный лук. Помимо антоцианов, он содержит кверцетин — растительное соединение, которое в исследованиях связывают с поддержанием нормального артериального давления.

Не стоит забывать и об ежевике. Темные ягоды богаты антоцианами, которые изучаются на предмет их влияния на обмен веществ и факторы, связанные с метаболическим синдромом.

Пятерку замыкает краснокочанная капуста. В ней содержатся различные виды антоцианов, а также витамин C и клетчатка. Благодаря этому овощ может быть полезной частью сбалансированного рациона.

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