Названы пять продуктов для здоровья сердца

Названы пять продуктов для здоровья сердца1
- 11.09.2026, 11:19
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Один из них — красный лук.
Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от питания. Врач Ниса Аслам советует обратить внимание на продукты красного и фиолетового цвета, которые богаты антоцианами и другими полезными растительными соединениями.
Об этом пишет The Daily Mirror.
Одним из таких продуктов является красный виноград. Он содержит полифенолы и ресвератрол, известные своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Специалист отмечает, что эти вещества могут положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.
Полезным дополнением к рациону может стать и черника. Ее насыщенный цвет связан с высоким содержанием антоцианов. Ягоды можно добавлять в кашу, йогурт или употреблять самостоятельно.
Еще один вариант — красный лук. Помимо антоцианов, он содержит кверцетин — растительное соединение, которое в исследованиях связывают с поддержанием нормального артериального давления.
Не стоит забывать и об ежевике. Темные ягоды богаты антоцианами, которые изучаются на предмет их влияния на обмен веществ и факторы, связанные с метаболическим синдромом.
Пятерку замыкает краснокочанная капуста. В ней содержатся различные виды антоцианов, а также витамин C и клетчатка. Благодаря этому овощ может быть полезной частью сбалансированного рациона.